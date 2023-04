Valentino Rossi ritrova Yamaha come ambassador: "Grande emozione, felice dell'accordo"

L'ANNUNCIO

Il Dottore diventa ambasciatore del brand giapponese, Jarvis: "È uno di famiglia"

© ufficio-stampa Valentino Rossi e Yamaha si ritrovano a due anni di distanza dal ritiro del Dottore. Il nove volte campione del mondo sarà infatti nuovo brand ambassador del team giapponese, con l'accordo firmato a Jerez in occasione della quarta tappa stagionale della MotoGP. Un ruolo voluto e cercato da Rossi, che si è proposto alla Casa che ha subito accettato il ritorno del campione di Tavullia. "Rossi è uno di famiglia" ha detto Lin Jarvis, managing director di Yamaha, col Dottore che si è detto entusiasta: "È una grande emozione".

L'accordo stipulato tra Rossi e Yamaha prevede che il Dottore utilizzerà le moto della scuderia giapponese per scopi di allenamento e nel tempo libero. Il nove volte campione del mondo si è detto quindi orgoglioso e soddisfatto del nuovo ruolo: "Sicuramente questo accordo tra me e la Yamaha regala una grande emozione. Abbiamo lavorato insieme per molti anni in passato, quindi sembra naturale. Dopo essermi ritirato dalla MotoGP, ho continuato ad allenarmi e guidare moto. Ho sempre pensato di continuare a correre in una forma o nell'altra. Durante la mia carriera in MotoGP ho guidato moto Yamaha come parte del mio contratto. Ma anche dopo il ritiro ho continuato a usare le moto Yamaha perché mi diverto. Sono felice che l'accordo sia stato firmato, quindi Yamaha e io possiamo lavorare insieme in questo nuovo assetto".

Soddisfazione anche nelle parole del general manager Yamaha Tetsu Ono: "Innanzitutto, vorrei cogliere questa opportunità per esprimere la mia gratitudine a Valentino per il proseguimento della nostra collaborazione. Yamaha è molto orgogliosa di avere Valentino come Brand Ambassador, forse ancora di più visto che il desiderio di diventarlo è venuto da lui personalmente. Avere il sigillo di approvazione di un nove volte campione del mondo è la migliore raccomandazione che puoi ottenere come marchio motociclistico. È una testimonianza della qualità del prodotto e della cultura aziendale di Yamaha. Yamaha si impegna costantemente per portare Kando (emozione, ndr) alla sua clientela. Siamo lieti che Valentino, il GOAT motociclistico, sia così entusiasta di guidare i veicoli a due ruote motorizzati Yamaha e che sia felice di lavorare di nuovo in stretta collaborazione con Yamaha. Yamaha stipula questo accordo con il pieno intento di soddisfare le esigenze di Valentino per quanto riguarda le due ruote a motore per scopi di allenamento e tempo libero. Non vediamo l'ora di lavorare insieme a lui per rafforzare il marchio Yamaha".

A fargli eco anche Lin Jarvis: "Questo è un grande momento per la Yamaha ed è anche uno sviluppo emotivo per i fan, a cui sono sicuro mancherà la presenza di Valentino in MotoGP da quando si è ritirato dalla sua carriera di successo. Valentino e la sua M1 condividevano un legame speciale. Il suo arrivo in Yamaha è stato il catalizzatore che ha cambiato completamente il nostro programma di corse in MotoGP al punto che Valentino e Yamaha sono diventati quasi sinonimi. Insieme abbiamo ottenuto molte vittorie, podi e quattro campionati, e poi ci sono anche i momenti dietro le quinte: il duro lavoro ma anche le parti divertenti e la passione condivisa per le corse. Abbiamo sempre considerato Valentino come una "famiglia", e non appena ha espresso il desiderio di continuare a utilizzare le moto Yamaha e di diventare un Brand Ambassador, ci siamo messi al lavoro per realizzarlo. Siamo entusiasti che Valentino sia ora ufficialmente il nostro ambasciatore".