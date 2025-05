Internazionali Bnl d'Italia: avanzano Zverev, Alcaraz e Musetti. Impresa di Passaro

Zverev passeggia su Carabelli e passa il turno. Sulla terra rossa di Roma, il tedesco travolge 6-2, 6-1 l'argentino al termine di un match in cui il tedesco domina in lungo e in largo, anche se sul 2-0 nel primo set perde il servizio (2-2) per poi trovare un doppio break. Nel secondo, va subito sul 2-0, poi deve annullare tre palle break, ma il game conquistato diventa il primo di quattro consecutivi che consegnano il 6-2, 6-1 a Zverev, che ora se la vedrà con Gaubas che in due set elimina Shapovalov.