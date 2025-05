Non un esordio comodissimo in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico. Ma le azzurre, campionesse in carica e terze favorite del seeding, ne sono uscite fuori benissimo imponendosi per 6-3, 6-4, in un'ora e dieci minuti, sulla cinese Xinyu Jiang e la taipanese Fang-Hsien Wu, già battute a febbraio nella finale del "1000" di Doha, l'unico trofeo conquistato fin qui in questa stagione dalle campionesse olimpiche.