Internazionali Roma, Tsitsipas: "Mi piacerebbe giocare a tennis con papa Leone XIV"

Impegnato agli Internazionali d'Italia a Roma, il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha detto che sarebbe felice di giocare qualche palla con il nuovo papa Leone XIV se trovasse il tempo. Dopo aver battuto il francese Alexandre Muller per 6-2, 7-6 (3), Tsitsipas ha detto: "Penso che figure come la sua possano insegnare qualcosa agli esseri umani e mi sento fortunato di essere stato qui quando l'annuncio è stato dato". Il tennis è lo sport che il primo papa americano ama praticare. In un'intervista del 2023 all'Ordine Agostiniano, il futuro Leone XIV dichiarò: "Mi considero un tennista dilettante di tutto rispetto".