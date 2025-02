Vale Rossi, compleanno speciale: sono 46 per il 46

Il 16 febbraio è una data speciale per il mondo dello sport e dei motori in particolare. E' quella di nascita di una leggenda che risponde al nome di Valentino Rossi e oggi, nel giorno del suo 46° compleanno è impossibile non celebrare un campione che ha fatto proprio del numero 46 il suo marchio di fabbrica. Non accantonandolo mai, nemmeno quando nel Motomondiale poteva sfoggiare l'1 di campione del mondo, o in questi ultimi anni che lo vedono ancora protagonista in pista, ma con le quattro ruote.