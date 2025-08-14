Milano-Cortina: ultimi ritocchi al Villaggio Olimpico a Predazzo

Sono in corso gli ultimi ritocchi per il Villaggio Olimpico di Predazzo, in Val di Fiemme, che ospiterà oltre 610 atleti durante i Giochi Milano Cortina 2026. I lavori hanno interessato la storica Scuola Alpina della Guardia di Finanza, con la ristrutturazione di quattro aree esistenti e la costruzione di un nuovo padiglione. Il villaggio - ricorda una nota del Mit - offrirà 300 camere doppie, realizzate secondo criteri di avanguardia e sostenibilità. Gli interventi garantiranno alla Guardia di Finanza, dopo i Giochi, più spazi per i propri allievi e strutture idonee a ospitare raduni, ritiri sportivi e iniziative per giovani atleti e studenti di tutta la provincia e oltre. Un'infrastruttura che, grazie all'impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte, resterà come lascito concreto per il territorio, rafforzando il legame tra sport, formazione e comunità locale.