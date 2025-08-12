Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
VERSO SPIELBERG

Aprilia a caccia del primo successo a Spielberg: Bezzecchi e Martin sanno come si fa

Ambizioni in rialzo per la Casa veneta alla ripresa dopo la pausa estiva

di Stefano Gatti
12 Ago 2025 - 11:07
© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Coprifuoco estivo termimnato, Men in Black pronti a tornare in azione. Aprilia Racing lancia la sfida in Stiria per il tredicesimo GP stagionale in programma questo fine settimana, con i suoi piloti Marco Bezzecchi (reduce dal podio a Brno) e il rientrante Jorge Martin. Il pilota italiano vuole confermare il suo stato di forma dopo un fine settimana da protagonista poco meno di un mese fa a Brno (Repubblica Ceca), concluso con la seconda posizione nella gara lunga. Dall’altro lato del box, il campione in carica della premier class proseguirà il suo percorso di adattamento alla RS-GP25 dopo aver già mostrato segnali incoraggianti a Brno, con la conquista dei suoi primi punti stagionali. Il Red Bull Ring è un circuito noto per il suo carattere “stop and go” e - storicamente - tracciati di questo genere hanno rappresentato una sfida importante per Aprilia Racing. Il miglior risultato della Casa di Noale resta il terzo posto conquistato nella Sprint dello scorso anno con Aleix Espargaró. Precedentemente noto come Oesterreichring, questo storico circuito si trova in Austria, nella regione della Stiria. Largamente rimaneggiato rispetto alla versione originale, il tracciato misura quattro chilometri e 350 metri e presenta dieci curve, con un dislivello di 65 metri. A partire dal 2022, per aumentare la sicurezza, è stata introdotta una chicane alla curva due (lungo la salita che porta al settore più alto della pista), differenziando così il layout rispetto a quello in uso per il Gran Premio della Formula Uno.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

MARCO BEZZECCHI

“Sono molto contento di tornare finalmente in pista dopo la pausa estiva, la voglia di risalire in moto è tanta. Quella di Spielberg è una pista che mi piace, con tante staccate forti. Cercheremo di fare un altro buon weekend, ripartendo da dove ci siamo fermati, continuando a lavorare bene con la squadra e divertendoci in sella”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

JORGE MARTIN

“Ho molta voglia di arrivare in Austria, non vedo l'ora di tornare in sella all’Aprilia. Quest'estate ho lavorato molto ed è stata molto intensa, penso di essere ancora più pronto rispetto a Brno. Adesso l'obiettivo è continuare a migliorare insieme al team e continuare a conoscersi, perché c'è ancora una stagione lunga davanti. Cercheremo di continuare a crescere insieme per portare risultati il prima possibile”.

© Aprilia Racing Press Office

© Aprilia Racing Press Office

Entrambi i piloti Aprilia sanno già come si fa a vincere a Spielberg. Martin ha vinto il GP d'Austria del 2020 della Moto2 e quello della Stiria (raddoppio Covid 2020 e 2021) l'anno dopo nella MotoGP. Quanto a Bezzecchi, a Marco manca solo la vittoria nella premier class: per lui anni un successo nella Moto3 (2018) e una bella doppietta 2020-2021 in... Stiria nella Moto2.

motogp
gp austria
spielberg
aprilia
caccia
successo
bezzecchi
martin

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Spielberg: terra di conquista per Bagnaia, pista tabù per Marquez

Marquez e Bagnaia guidano i piloti Ducati alla scoperta del Balaton Park

Aprilia a caccia del primo successo a Spielberg: Bezzecchi e Martin sanno come si fa

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano
13:34
Facce nuove da Milan - Parla Terracciano
Facce nuove da Milan
13:30
Facce nuove da Milan
Da Calha a Sommer
13:24
Da Calha a Sommer
13:21
Inter, Asllani verso l'addio? Sondaggio del Torino per il centrocampista
Calciomercato live
13:19
Calciomercato live