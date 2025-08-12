Aprilia a caccia del primo successo a Spielberg: Bezzecchi e Martin sanno come si fa

Coprifuoco estivo termimnato, Men in Black pronti a tornare in azione. Aprilia Racing lancia la sfida in Stiria per il tredicesimo GP stagionale in programma questo fine settimana, con i suoi piloti Marco Bezzecchi (reduce dal podio a Brno) e il rientrante Jorge Martin. Il pilota italiano vuole confermare il suo stato di forma dopo un fine settimana da protagonista poco meno di un mese fa a Brno (Repubblica Ceca), concluso con la seconda posizione nella gara lunga. Dall’altro lato del box, il campione in carica della premier class proseguirà il suo percorso di adattamento alla RS-GP25 dopo aver già mostrato segnali incoraggianti a Brno, con la conquista dei suoi primi punti stagionali. Il Red Bull Ring è un circuito noto per il suo carattere “stop and go” e - storicamente - tracciati di questo genere hanno rappresentato una sfida importante per Aprilia Racing. Il miglior risultato della Casa di Noale resta il terzo posto conquistato nella Sprint dello scorso anno con Aleix Espargaró. Precedentemente noto come Oesterreichring, questo storico circuito si trova in Austria, nella regione della Stiria. Largamente rimaneggiato rispetto alla versione originale, il tracciato misura quattro chilometri e 350 metri e presenta dieci curve, con un dislivello di 65 metri. A partire dal 2022, per aumentare la sicurezza, è stata introdotta una chicane alla curva due (lungo la salita che porta al settore più alto della pista), differenziando così il layout rispetto a quello in uso per il Gran Premio della Formula Uno.