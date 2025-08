Marquez e Bagnaia guidano i piloti Ducati alla scoperta del Balaton Park

“Una bella giornata in pista con tutta la Ducati Corse Squad. Sono contento, il layout del tracciato è molto particolare e fuori dal comune. Servirà uno stile di guida un po’ diverso dal solito, ci sono molti stop and go e sarà necessario adattarsi. Più prendi il ritmo poi, più è bello e riesci davvero a goderti la velocità. L’asfalto è molto buono, hanno fatto un ottimo lavoro. Con la Panigale V4 S mi sono davvero divertito, ma non vedo l’ora di correre qui con la MotoGP”, le parole di Marc Marquez.