Spielberg: terra di conquista per Bagnaia, pista tabù per Marquez

Per gli irriducibili che si ostinano a restare aggrappati ad un girone di ritorno della stagione dagli sviluppi irrealisticamente sorprendenti, occorre sottolineare come il Red Bull Ring sia storicamente andato di traverso a Marc Marquez. Il dominatore ormai incontrastato del Mondiale infatti non ha mai vinto sull'asfalto austriaco. Un vero e proprio tabù di famiglia, visto che neanche il suo fratello minore Alex (e più "vicino" inseguitore nella classifica generale con un gap di 120 punti) ha mai messo piede sul gradino più alto del podio di Spielberg. Per contro, in epoca contemporanea Francesco Bagnaia è il miglior interprete in assoluto del movimentato tracciato austriaco: tre vittorie consecutive tra il 2022 e il 2024, per un'imbattibilità irrobustita - nelle due ultime stagioni - da altrettante vittorie nel formato Sprint.