Marquez non vede l'ora di tornare al Gran Premio dell'Austria: "Pista che non mi ha regalato soddisfazioni, ma duelli emozionanti"

Il leader del Mondiale si prepara ad affrontare il primo appuntamento dopo la pausa estiva: "Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione"
© IPA
"Non vedo l'ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po', mi sono riposato e sono pronto a ripartire". Marc Marquez attende impaziente il Gran Premio dell'Austria, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp dopo la sosta estiva.
Il pilota della Ducati ha ricaricato le pile, tuttavia ora punta a sfatare un tabù che lo lega al Red Bull Ring dove non è mai riuscito a vincere. "Non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all'ultima curva, all'ultimo metro prima della bandiera a scacchi - ha confessato Marquez -. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione".
Chi ha già trionfato in Stiria è invece Francesco Bagnaia che andrà a caccia di un successo che potrebbe rilanciare le sue chance di Mondiale su un tracciato amico. “Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato - ha aggiunto il pilota piemontese -. Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari! Non vedo l’ora di scendere in pista.”
Commenti (0)