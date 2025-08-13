Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTOGP

Marquez non vede l'ora di tornare al Gran Premio dell'Austria: "Pista che non mi ha regalato soddisfazioni, ma duelli emozionanti"

Il leader del Mondiale si prepara ad affrontare il primo appuntamento dopo la pausa estiva: "Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione"

13 Ago 2025 - 13:49
© IPA

© IPA

"Non vedo l'ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po', mi sono riposato e sono pronto a ripartire". Marc Marquez attende impaziente il Gran Premio dell'Austria, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp dopo la sosta estiva.

Il pilota della Ducati ha ricaricato le pile, tuttavia ora punta a sfatare un tabù che lo lega al Red Bull Ring dove non è mai riuscito a vincere. "Non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all'ultima curva, all'ultimo metro prima della bandiera a scacchi - ha confessato Marquez -. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione".

Chi ha già trionfato in Stiria è invece Francesco Bagnaia che andrà a caccia di un successo che potrebbe rilanciare le sue chance di Mondiale su un tracciato amico. “Questa pista è sempre stata molto favorevole a Ducati e nelle ultime tre stagioni abbiamo centrato il massimo risultato - ha aggiunto il pilota piemontese -. Sono contento di tornare in pista qui e di ricominciare questa seconda parte della stagione. Ci aspettano tante piste tra le mie preferite: tecniche, ma allo stesso tempo spettacolari! Non vedo l’ora di scendere in pista.”

marquez
austria
bagnaia
motogp

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Spielberg: terra di conquista per Bagnaia, pista tabù per Marquez

Aprilia a caccia del primo successo a Spielberg: Bezzecchi e Martin sanno come si fa

Marquez e Bagnaia guidano i piloti Ducati alla scoperta del Balaton Park

Bagnaia lancia la sua prima collezione digitale insieme a VR46 Metaverse e ItaliaNFT

Marquez, ultima chiamata per il titolo: "Sarà dura, ho pensato al ritiro"

Aleix Espargarò operato al braccio destro: "Ma sono pronto per correre"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:13
Volley: azzurri da Ferragosto al lavoro a Verona
16:13
Parma, rinforzo per il centrocampo: ecco Sorensen
16:06
Figlio non invitato all'addio al calcio, Hummels si scusa
16:02
Serie A, abbonati 2025/26: Inter e Roma a quota 40mila, il Milan chiude il podio
15:44
Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"