MOTOGP

Tardozzi: "Marquez sotto i ferri, intervento non banale"

Il team manager italiano ha confermato che il suo pilota non sarà sostituito il prossimo weekend a Barcellona

di Stefano Gatti
10 Mag 2026 - 10:40
© Getty Images

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Intervistato da Sky dopo il warm up del Gran Premio di Francia, il team manager di Ducati Lenovo Davide Tardozzi ha confermato che Marc Marquez - vittima di una brutta caduta sabato 9 maggio nel finale della Sprint Race di Le Mans, viene sotto sottoposto oggi  ad intervento chirurgico a Madrid per la frattura al quinto metatarso del piede destro e per sostituire la vite che si era spostata nella sua spalla destra (infortunata lo scorso autunno al GP dell'Indonesia) andando a toccare il nervo radiale che sovraintende alla funzionalità del braccio e della mano. A differenza da quanto affermato ieri a fine pomeriggio dallo stesso Marc, riferendosi a quello della spalla, Tardozzi ha parlato di un intervento non banale e di tempi di recupero tutti da valutare. Il manager ducatista ha anche confermato che il nove volyte campione del mondo non sarà sostituito in occasione del Gran Premio di Catalunya del prossimo fine settimana (16-17 maggio).

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