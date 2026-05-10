Giro d'Italia, si ritira anche Yates: il comunicato dell'Uae sulle sue condizioni

Il team Uae-Xrg resta così con soli cinque atleti, dato che si erano già ritirati Jay Vine e Marc Soler. Questo il bollettino medico diffuso dalla squadra emiratina: "Vine ha subito una commozione cerebrale e una frattura al gomito, Soler una frattura al bacino. Yates ha gravi abrasioni e una lacerazione all'orecchio sinistro: era stato autorizzato a continuare ma poi ha manifestato sintomi concussivi ritardati e quindi non prenderà il via alla terza tappa. Tutti e tre sono sotto l'osservazione e torneranno a casa nei prossimi giorni per proseguire il recupero e la riabilitazione".