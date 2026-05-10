Giro d'Italia, si ritira anche Yates: il comunicato dell'Uae sulle sue condizioni

10 Mag 2026 - 11:38
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Malconcio dopo la caduta di ieri di gruppo avvenuta nella seconda tappa, il britannico Adam Yates si è ritirato dal Giro d'Italia, rinunciando a prendere il via nell'ultima frazione in Bulgaria che porterà la carovana da Plovdiv a Sofia dopo 175 chilometri di un percorso che lascia prevedere un arrivo allo sprint nella capitale bulgara. La maglia rosa è sulle spalle dell'uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana), che ha vinto la tappa di ieri. Yates, 33 anni e fratello di Simon, vincitore del Giro 2025 e quindi ririratosi dall'agonismo, aveva faticato rialzarsi dopo la carambola a -33 dal traguardo che ha coinvolto molti corridori.

Il team Uae-Xrg resta così con soli cinque atleti, dato che si erano già ritirati Jay Vine e Marc Soler. Questo il bollettino medico diffuso dalla squadra emiratina: "Vine ha subito una commozione cerebrale e una frattura al gomito, Soler una frattura al bacino. Yates ha gravi abrasioni e una lacerazione all'orecchio sinistro: era stato autorizzato a continuare ma poi ha manifestato sintomi concussivi ritardati e quindi non prenderà il via alla terza tappa. Tutti e tre sono sotto l'osservazione e torneranno a casa nei prossimi giorni per proseguire il recupero e la riabilitazione".

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