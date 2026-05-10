GLIDER Dry: il nuovo stivale Forma Boots con suola ad alte prestazioni di Soles by Michelin

GLIDER Dry integra tecnologie pensate per un utilizzo continuativo e trasversale. Le protezioni in D3O garantiscono un assorbimento degli impatti elevato senza compromettere la libertà di movimento, mentre la membrana Forma Drytex assicura impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni meteo più imprevedibili. Gli inserti reflex migliorano la visibilità in situazioni di luce ridotta, mentre la costruzione leggera e flessibile mantiene il comfort costante per tutta la durata del viaggio.