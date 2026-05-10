GLIDER Dry: il nuovo stivale Forma Boots con suola ad alte prestazioni di Soles by Michelin
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JV International accelera la propria presenza nel segmento moto con Soles by Michelin e presenta una nuova collaborazione con Formaboots: nasce GLIDER Dry, uno stivale touring progettato per ridefinire gli standard di controllo, stabilità e comfort su ogni tipo di percorso.
Al centro del progetto c’è la suola Soles by Michelin, sviluppata per rispondere alle esigenze del motociclista moderno. Il design del battistrada, caratterizzato da un pattern a righe antiscivolo, massimizza la superficie di contatto garantendo un’aderenza costante. Gli intagli tecnici lavorano in sinergia per assicurare trazione efficace anche su fondi irregolari o condizioni variabili, mentre il tacco inclinato accompagna naturalmente il posizionamento del piede sul pedale, contribuendo a ridurre l’affaticamento nelle lunghe percorrenze.
La mescola in gomma ad alta resistenza completa il sistema, offrendo performance affidabili sia su asciutto che su bagnato, dalla strada all’off-road leggero. Una soluzione progettata per trasformare ogni chilometro in un’esperienza più sicura, precisa e connessa.
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GLIDER Dry integra tecnologie pensate per un utilizzo continuativo e trasversale. Le protezioni in D3O garantiscono un assorbimento degli impatti elevato senza compromettere la libertà di movimento, mentre la membrana Forma Drytex assicura impermeabilità e traspirabilità anche nelle condizioni meteo più imprevedibili. Gli inserti reflex migliorano la visibilità in situazioni di luce ridotta, mentre la costruzione leggera e flessibile mantiene il comfort costante per tutta la durata del viaggio.
Il risultato è uno stivale che interpreta in chiave contemporanea il mondo touring: sempre più orientato alla versatilità, all’affidabilità e alla performance. In questo scenario, la tecnologia della suola diventa un elemento centrale, capace di incidere direttamente sulla qualità della guida.
Con GLIDER Dry, Soles by Michelin conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni avanzate per il footwear tecnico, trasferendo nel mondo delle due ruote un know-how consolidato nella progettazione di suole ad alte prestazioni e contribuendo a definire un nuovo riferimento in termini di aderenza, durata e controllo.
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