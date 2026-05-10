Da van Dijk a Rice, cinque stelle del calcio per la nuova campagna JBL

JBL presenta Own Your Sound, la nuova campagna globale che unisce sport, musica e individualità attraverso le storie personali di cinque fuoriclasse del calcio mondiale, tra cui Virgil van Dijk e Declan Rice. Superando il tradizionale concetto di sponsorship, il progetto celebra creatività, autenticità e self-expression coinvolgendo atleti d’élite, giovani talenti musicali della JBL Music Academy e designer emergenti nella realizzazione di contenuti e prodotti unici.