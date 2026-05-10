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Da van Dijk a Rice, cinque stelle del calcio per la nuova campagna JBL

Design esclusivi per lo speaker JBL PartyBox 520, con la possibilità per i fan di vincerne uno

10 Mag 2026 - 11:32
© Ufficio Stampa

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JBL presenta Own Your Sound, la nuova campagna globale che unisce sport, musica e individualità attraverso le storie personali di cinque fuoriclasse del calcio mondiale, tra cui Virgil van Dijk e Declan Rice. Superando il tradizionale concetto di sponsorship, il progetto celebra creatività, autenticità e self-expression coinvolgendo atleti d’élite, giovani talenti musicali della JBL Music Academy e designer emergenti nella realizzazione di contenuti e prodotti unici. 

La campagna Own Your Sound, lanciata ufficialmente il 30 aprile, vede protagonisti cinque ambassador: Virgil van Dijk (Paesi Bassi), Declan Rice (Inghilterra), Nico Williams (Spagna), Karim Adeyemi (Germania) ed Eduardo Camavinga (Francia). Ciascuno di loro collabora con designer e artisti della JBL Music Academy del proprio Paese per co-creare design personalizzati di JBL PartyBox e brani musicali originali ispirati alla propria identità, al di là del campo da gioco. 

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Dettagli della campagna
-Cinque film biografici che raccontano la vita di questi atleti al di fuori del campo
-Design esclusivi di JBL PartyBox co-creati con designer emergenti provenienti dai Paesi d’origine di ciascun atleta
-Brani musicali originali composti dagli artisti della JBL Music Academy, ispirati al ritmo e al mindset di ciascun atleta
-Un concorso internazionale che offre ai fan la possibilità di vincere modelli degli speaker JBL PartyBox in edizione limitata 

Vinci una JBL PartyBox in edizione limitata
I fan potranno partecipare a un concorso globale per vincere una delle cinque JBL PartyBox 520 personalizzate, create appositamente per ciascun atleta. Per candidarsi, basterà visitare il sito JBL, selezionare il design preferito e registrarsi per avere la possibilità di vincere.

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