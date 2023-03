Tappeto rosso per il debutto della GasGas in MotoGP

L'ALTRA KTM

Presentato il team tutto spagnolo che debutterà nella classe regina con Pol Espargaro e Augusto Fernandez

La GasGas sfila per il debutto in MotoGP



















































Il team GasGas Factory Racing Tech3 ha consumato per la prima volta le slick nei test di Valencia, in Spagna, lo scorso novembre, e a seguire a Sepang in Malesia. In vista degli ultimi due giorni di lavoro pre-stagionale all'Algarve International Circuit di Portimao, in Portogallo, i prossimi 11 e 12 marzo (seguiti dal primo dei 21 round in calendario, che si correrà sulla stessa pista nell'ultimo weekend del mese), il team ha fatto parlare tutto il paddock della MotoGP con la sua presentazione ufficiale, tenuta nel nuovo complesso GasGas costruito appena fuori Barcellona. La festa ha visto Pol Espargaro (31 anni, campione del mondo Moto2™ nel 2013, 52 podi e 15 vittorie in due classi) e Augusto Fernandez (25 anni, campione del mondo Moto2 in carica, 20 podi e 7 vittorie in Moto2) apparire nel rosso acceso della GasGas RC16, parente stretta della Ktm, e raccogliere numerosi ospiti, mentre la squadra stappava le bottiglie in onore della sua nuova avventura in MotoGP.

Vedi anche Motogp Marquez avverte la Ducati: "Mi aspetto un 2023 ricco di successi" Espargaro inizia la sua decima stagione in MotoGP, avendo potuto spruzzare Prosecco sul podio della classe regina almeno una volta in quattro delle ultime cinque stagioni. Porta con sé una grande esperienza, avendo corso anche per altri due costruttori. Pol aveva debuttato in MotoGP proprio con il team Tech3, dal 2014 al 2016. Fernandez sarà quest’anno l’unico rookie della MotoGP, ma è carico dopo il titolo Moto2 del 2022 e ha già mostrato segni di rapido adattamento alla più complessa e potente tecnologia della MotoGP nei primi test. GasGas è il brand più eccitante e dinamico di questa edizione numero 74 del Mondiale di velocità, e punta a lasciare il segno delle sue gomme sui 21 circuiti che comporranno una stagione ricca di novità, a partire dall’inedita gara “Sprint” del sabato. GasGas ha già guadagnato una solida reputazione internazionale come costruttore di moto da trial iridate, per poi accelerare negli ultimi anni con sbarchi rapidi e coronati da successo in AMA Supercross, MXGP, enduro e Dakar. Nel 2021 e 2022 GasGas ha stupito l’ambiente della Moto3 – grazie al sodalizio col forte team Aspar Racing – riportando un totale di 14 vittorie e il titolo mondiale conquistato lo scorso autunno dall’astro nascente Izan Guevara.

Pol Espargaro

“È come tornare alle mie radici. Con Tech3 e il nuovo brand abbiamo un ‘mood’ GasGas: amichevole e vicino alle persone. Poi siamo tutta gente che lavora sodo, per cui sono convinto che se spingiamo e lottiamo insieme come un vero team potremo stare coi migliori. Saremo davanti. Penso che il potenziale della moto sia alto, anche se di certo avremo un sacco di lavoro da fare visto che il livello in MotoGP è davvero altissimo. A Valencia nei primi test ho capito quale è il DNA della moto, e quando senti che si accorda perfettamente al tuo DNA… beh, è una gran bella sensazione! Siamo quasi pronti a lottare per qualcosa di importante quest’anno".

Augusto Fernandez

“Arrivo alla MotoGP con la fiducia del titolo Moto2, anche se sinceramente non so cosa aspettarmi quest’anno. Spero di poter essere presto competitivo e di raggiungere il mio compagno di squadra. Credo che sarà l’anno più importante della mia carriera, ma so che dovrò avere pazienza. Sto scoprendo cosa significa essere un pilota della MotoGP, un pilota ufficiale, ma è anche bello vedere quante persone lavorano per te, e non solo nel team: è tutta l’azienda che aspetta i tuoi risultati. Il GP del Portogallo arriverà presto, e non vedo l’ora: il debutto in MotoGP è un sogno che si avvera. Davvero non vedo l’ora”.

Hervé Poncharal, team principal

“Sono in MotoGP da un bel po’ ormai, e l’avvio di ogni nuova stagione è sempre emozionante. Farlo con GasGas significa molto per noi, perché ho seguito il brand fin dai suoi esordi nel trial e sono entusiasta di portarlo ora in MotoGP. Pensiamo sempre che il mix tra esperienza e giovinezza sia vincente: sono sicuro che Pol sia contento di essere tornato e avere Augusto con noi è emozionante perché avere come rookie il campione in carica della Moto2 è il top. Sono molto felice, molto orgoglioso e sono sicuro che creeremo un’atmosfera molto positiva. Un’atmosfera rossa”.