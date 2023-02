Marquez avverte la Ducati: "Mi aspetto un 2023 ricco di successi"

PRESENTAZIONE HONDA

Nel giorno in cui sono stati tolti i veli al team Repsol, lo spagnolo non si nasconde: "Spero che il lavoro invernale dia buoni risultati". Mir: "Con Marc sarò costretto a dare di più"

Honda presenta la nuova moto per il riscatto



















































Chi fermerà il dominio Ducati in MotoGP? Di sicuro ci proverà la Honda, che ha presentato a Madrid la sua nuova formazione ufficiale in vista della stagione al via tra circa un mese a Portimao. A Marc Marquez, finalmente tornato in forma dopo le tante operazioni al braccio destro, è stato affiancato il campione del 2020, Joan Mir. Un team, quello Repsol, ancora una volta tutto spagnolo, che spera di cancellare gli ultimi anni davvero difficili.

Vedi anche Motogp Bagnaia: "La nuova Ducati è già a livello della scorsa" Affidandosi soprattutto al 30enne Marquez, fresco di compleanno e chiamato a dimostrare di essere ancora il cannibale che si era visto in pista prima dell'incidente di Jerez. "Mi aspetto un 2023 ricco di successi. Le sensazioni in preseason sono sempre entusiasmanti. Si parte sempre con entusiasmo. Vengo dagli anni peggiori della mia vita. E anche la Honda ha passato un brutto periodo. Ora abbiamo avuto un inverno con tanto lavoro e spero che dia buoni risultati", ha detto l'otto volte iridato.

Gli ultimi test di Portimao saranno decisivi: "Sarà un test importante a Portimao, perché abbiamo del lavoro da fare, ma gli ingegneri hanno lavorato sodo in Giappone. Sono ansioso di continuare lo sviluppo e iniziare questa stagione, mi sento in forma e pronto per correre".

Dopo il ritiro della Suzuki, Mir ha trovato la migliore sistemazione possibile, anche se in Honda dovrà dimostrare di sapere reggere a una pressione sempre alle stelle anche per la presenza di un compagno di squadra davvero scomodo. "Ho sempre sognato di stare con questa squadra. Essere compagno di squadra del migliore fa bene. Ti costringe a dare di più", le sue parole.