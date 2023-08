Sprint Race Silverstone, Bagnaia: "Ho avuto dei problemi, frenavo e non andava"

GP GRAN BRETAGNA

L'iridato chiude la Sprint col 14° posto a causa di alcuni guai alla sua Desmosedici

Francesco Bagnaia non può essere soddisfatto del 14° posto ottenuto in Sprint Race a Silverstone. Il campione MotoGP, partito dalla quarta casella in griglia, è infatti incappato in una serie di guai alla sua Desmosedici che non gli hanno permesso di andare forte come voleva: "Stamattina lottavo per la pole, non ho avuto problemi e il feeling è stato perfetto. Oggi dal warm up ho capito che sarebbe stato difficile, quando provavo a frenare non andava".

"Non dipende dal set up, dobbiamo capire il perché e come risolvere il problema per domani perché non sappiamo cosa sia successo. Possiamo lottare per stare davanti, ma deve essere tutto a posto. Non c'era modo di spingere perché rischiavo di cadere, gestire la frenata e l'ingresso era complicato. So che il nostro livello non è questo, stamattina lo abbiamo dimostrato e quindi so per certo che non è andata qualcosa se no non finivo 14°" le parole del campione che mantiene 27 punti di vantaggio su Bezzecchi, secondo nel Mondiale.