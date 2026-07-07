Mondiale 2026, Usa-Belgio 1-4: De Ketelaere trascina i Diavoli Rossi ai quarti

Il Belgio vola ai quarti di finale del Mondiale travolgendo gli Stati Uniti 4-1 a Seattle e raggiunge la Spagna, che affronterà venerdì alle 21. La squadra di Rudi Garcia offre la migliore prestazione del torneo e archivia con autorità la pratica americana, cancellando anche le polemiche della vigilia legate alla revoca della squalifica di Folarin Balogun.
Garcia sorprende lasciando inizialmente in panchina Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma la scelta si rivela vincente. I belgi prendono subito il controllo della gara grazie alla qualità sugli esterni di Lukebakio e Trossard e al dinamismo del centrocampo. Il vantaggio arriva già al 9': cross dalla sinistra di Trossard e inserimento vincente di Charles De Ketelaere, che approfitta di una marcatura troppo morbida della difesa statunitense. Gli Stati Uniti trovano il pareggio al 30' con una punizione di Malik Tillman, deviata dalla barriera e resa imparabile per Courtois. L'1-1, però, dura appena due minuti. Al 33' è ancora Trossard a servire un pallone perfetto in area e De Ketelaere, questa volta di testa, firma la doppietta personale riportando avanti il Belgio.
Nella ripresa gli americani provano ad alzare il baricentro senza riuscire a creare reali pericoli. A complicare ulteriormente la situazione arriva il clamoroso errore del portiere Freese, che sbaglia completamente l'uscita su un pallone lungo: De Ketelaere recupera il possesso e serve Hans Vanaken, che deposita nella porta ormai sguarnita per il 3-1. Nel finale Garcia inserisce anche Lukaku e Doku, gestendo le energie dei suoi uomini migliori. Gli Stati Uniti perdono inoltre Christian Pulisic, costretto a uscire dopo un colpo al piede, mentre Balogun, protagonista delle polemiche della vigilia, viene ben controllato dalla retroguardia belga e non riesce a incidere. Nel recupero arriva anche il poker: Lukaku sfrutta una ripartenza e firma il definitivo 4-1, suggellando una vittoria netta che rilancia le ambizioni dei Diavoli Rossi. Il Belgio conquista così il pass per i quarti di finale, dove troverà una Spagna fin qui impeccabile in quello che si annuncia come uno dei confronti più attesi del torneo.
IL TABELLINO:
USA-BELGIO 1-4
MARCATORI: De Ketelaere (B) 9', 33'; Tillman (U) 31'; Vanaken (B) 57'; Lukaku (B) 93'
AMMONITI: McKennie (U) 35', Tillman (U) 69'