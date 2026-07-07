Mondiale 2026, Usa-Belgio 1-4: De Ketelaere trascina i Diavoli Rossi ai quarti

Garcia sorprende lasciando inizialmente in panchina Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma la scelta si rivela vincente. I belgi prendono subito il controllo della gara grazie alla qualità sugli esterni di Lukebakio e Trossard e al dinamismo del centrocampo. Il vantaggio arriva già al 9': cross dalla sinistra di Trossard e inserimento vincente di Charles De Ketelaere, che approfitta di una marcatura troppo morbida della difesa statunitense. Gli Stati Uniti trovano il pareggio al 30' con una punizione di Malik Tillman, deviata dalla barriera e resa imparabile per Courtois. L'1-1, però, dura appena due minuti. Al 33' è ancora Trossard a servire un pallone perfetto in area e De Ketelaere, questa volta di testa, firma la doppietta personale riportando avanti il Belgio.