Dalla "maledizione Trump" alla vendetta del Belgio: web scatenato per l'eliminazione degli Usa

07 Lug 2026 - 08:10
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Non solo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale, ma anche la beffa delle prese in giro. Gli Usa masticano amaro dopo essere stati travolti per 4-1 dal Belgio. Dopo la sconfitta sui social in molti - anche il suo ex portavoce Anthony Scaramucci - hanno tirato fuori "la maledizione di Trump", una teoria secondo cui il presidente porterebbe sfortuna. "La maledizione di Trump in azione come con i Knicks", afferma Scaramucci riferendosi al fatto che la squadra di New York ha perso un'unica partita durante le finali Nba, quella alla presenza del presidente. C'è chi ricorda come Trump avesse previsto la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, da dove uscirono invece pesantemente sconfitti dagli Eagles. Altri invece ricordano al presenza di Trump alla Ryder Cup, quando l'Europa ha superato gli Stati Uniti.

E dopo il caso dell'espulsione revocata a Folarin Balogun, anche il Belgio non ha risparmiato gli sfottò agli americani. "Ribaltate questo". Così su un post diffuso sui social dei 'Belgian Red Devils' la nazionale belga di calcio. Il riferimento è al caso della squalifica sospesa allo statunitense Balogun.

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