Si riparte dall'Europa: è già sfida-titolo tra i men In Black Aprilia Bezzecchi e Martin

Mai come in questa occasione è il caso di dire "dove eravamo rimasti". Facile a dirsi: alla quinta vittoria consecutiva (tra fine 2025 e inizio 2026) del binomio formato da Marco Bezzecchi e da Aprilia Racing l'ultimo fine settimana dello scorso mese di marzo nel Gran Premio degli USA al Circuit Of The Ameica di Austin e alla sonante doppietta firmata per la Casa veneta dallo stesso Marco e dal suo compagno di squadra Jorge Martin, che si era imposto ventiquattro ore prima nella Sprint Race texana. Uno-due perentorio che ha di fatto lanciato "Bez" e il ritrovato campione del modo 2024 della premier class ai vertici della classifica assoluta piloti (e la stessa Apriia al comando tra i Costruttori) con una "forbice" di soli quattro punti a separarli: 81 per Bezzecchi, 77 per Martin.