Giro d'Italia donne: trionfa Vollering, ultima tappa a Longo Borghini

Demi Vollering (FDJ United - Suez) ha vinto il Giro d'Italia Women by ITA - Italian Trade Agency. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto) e Anna Van der Breggen (Team SD Worx - Protime). Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia Women by ITA - Italian Trade Agency, la Saluzzo-Saluzzo di 145 km, davanti a Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) e Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto). "Questa vittoria è più di una semplice vittoria. E' un ritorno. Ho passato mesi molto difficili, in cui sia il corpo che la mente non erano a posto. Volevo comunque lasciare un'impronta sul Giro, e stamattina mi sono detta che c'era un solo obiettivo: vincere. Voglio dedicare questo successo a tutta la gente che mi ama e che mi è stata vicina. Quando non hai gambe devi vincere con il cuore, ed è quello che ho fatto", ha commentato a caldo l'azzurra.