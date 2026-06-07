Giro d'Italia donne: trionfa Vollering, ultima tappa a Longo Borghini

07 Giu 2026 - 18:44
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Demi Vollering (FDJ United - Suez) ha vinto il Giro d'Italia Women by ITA - Italian Trade Agency. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto) e Anna Van der Breggen (Team SD Worx - Protime). Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia Women by ITA - Italian Trade Agency, la Saluzzo-Saluzzo di 145 km, davanti a Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) e Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto). "Questa vittoria è più di una semplice vittoria. E' un ritorno. Ho passato mesi molto difficili, in cui sia il corpo che la mente non erano a posto. Volevo comunque lasciare un'impronta sul Giro, e stamattina mi sono detta che c'era un solo obiettivo: vincere. Voglio dedicare questo successo a tutta la gente che mi ama e che mi è stata vicina. Quando non hai gambe devi vincere con il cuore, ed è quello che ho fatto", ha commentato a caldo l'azzurra.

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