Iapichino seconda nel lungo della Diamond League di Stoccolma

Larissa Iapichino ha chiuso in seconda posizione con la misura di 6.84 la gara del salto in lungo donne del Bauhaus Galan, quinta tappa della Diamond League 2026, al termine di una gara convincente in cui ha mostrato una crescita di forma rispetto al debutto di Keqiao in Cina a metà maggio, dove fu quinta con 6.69, superata alla fine solamente di un centimetro dalla francese Hilary Kpatcha vittoriosa con 6.85, mentre la giamaicana Nia Robinson è stata terza con 6,80.