ATLETICA

Iapichino seconda nel lungo della Diamond League di Stoccolma

L'azzurra detentrice del trofeo di specialità nel 2025 mostra una condizione in crescita. Dosso ancora lenta sui 100 metri. Clamorosa sconfitta di Duplantis nell'asta davanti al suo pubblico

di Redazione Sprintnews
07 Giu 2026 - 19:24
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Larissa Iapichino ha chiuso in seconda posizione con la misura di 6.84 la gara del salto in lungo donne del Bauhaus Galan, quinta tappa della Diamond League 2026, al termine di una gara convincente in cui ha mostrato una crescita di forma rispetto al debutto di Keqiao in Cina a metà maggio, dove fu quinta con 6.69, superata alla fine solamente di un centimetro dalla francese Hilary Kpatcha vittoriosa con 6.85, mentre la giamaicana Nia Robinson è stata terza con 6,80.

Il salto migliore della 23enne atleta fiorentina è stato proprio il primo, peraltro inficiato ai termini dell'omologazione da un vento fuori norma di +2,1 m/s, ma poi il secondo con vento zero è stato di 6.78, il terzo di 6.69, per poi calare leggermente negli ultimi, con 6.33, un nullo e il 6.66 conclusivo.

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Zaynab Dosso dopo la prova poco convincente della Diamond di Rabat esattamente una settimana fa, quando chiuse i 100 metri donne settima in 11"25, trova un'altra giornata non ottimale e, nonostante una prima parte di gara apparentemente migliore di quella del Marocco, si irrigidisce nettamente nella seconda e non va oltre il quinto posto con 11"22, nella prova dominata dalla statunitense campionessa del mondo, Melissa Jefferson Wooden, prima in 10"84.

Tra le altre gare, clamorosa la sconfitta dell'idolo di casa, ma anche l’extraterrestre quasi imbattibile dell'atletica mondiale, Armand Duplantis, che trova una delle peggiori giornate della sua luminosa carriera, venendo battuto nell'asta dall'australiano Kurtis Marschall primo con 5,90 saltato al terzo tentativo, mentre Mondo si è fermato incredibilmente a 5.80, dopo aver però fatto anche un errore a 5.60, per poi fallire due volte 6 metri e una 6,05.

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Nei 1500 donne, non valida quale competizione ai fini dell'assegnazione dei punti Diamond, le due azzurre Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini si sono piazzate rispettivamente ottava e nona, con 4'05"15 e 4'05"55, nella gara vinta dall'etiope Birke Haylom in 4'00"68.

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