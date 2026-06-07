GRAN PREMIO DI MONACO F.1

Antonelli: "La mia macchina era una bestia! Mi è venuto tutto naturale

Il leader del Mondiale punta senza mezzi termini ad allungare il suo momento magico

07 Giu 2026 - 19:30
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ANDREA KIMI ANTONELLI

"È stato un weekend incredibile. Avevo un passo da favola, la mia macchina oggi era una bestia! Mi è venuto tutto naturale, una sensazione di totale fiducia. Complimenti al mio team per come ha ribaltato la macchina tra le giornate di venerdì e sabato. Certo, non dimentico che la stagione è ancora lunga. L'obiettivo è rimanere a questo livello ed alzare ancora l'asticella. Mi hanno dato - ci hanno dato - una macchina incredibile ed è un grande momento quello che sto vivendo. Alla ripartenza ero leggermente preoccupato. Io avrei preferito non ripartire ma quando ci hanno comunicato la decisione del nuovo via ho raccolto in fretta i pensieri e ho recuperato la concentrazione. Non è stato facile perché stavo correndo bene e continuavo a spingere per mantenere la concentrazione. Ero nella mia zona di comfort, avevo davvero la macchina in mano. Poi quando al secondo semaforo ho preso il comando alla prima curva ho capito che ormai era fatta e devo dire che negli ultimi giri mi sono divertito molto. Oggi è stato uno dei giorni nei quali mi sono sentito meglio in assoluto dentro una macchina da corsa. Bello vincere con il numero dodici (quello di Senna, ndr) in questo posto. Chi mi può fermare? Oggi a Monaco solo me stesso ma adesso andiamo a Barcellona e lì si riparte da zero: serve rifocalizzarsi e metterci tanta grinta. Prima però dobbiamo festeggiare".

TOTO WOLFF

"Prima mi dicevano che era troppo presto per portare Kimi in Formula Uno, poi che era rischioso per farlo debuttare con la Mercedes. Noi però avevamo un piano preciso: un anno per crescere e poi uno per puntare ai risultati che puntualmente stiamo vedendo ora. Adesso Kimi ha un bel vantaggio ma restiamo con i piedi per terra. E voi in Italia adesso non fate troppo ... casino! C'è un sogno da vivere ma ancora da realizzare".

GEORGE RUSSELL

"Al momento sono al di là della frustrazione. I miei sogni iridati per quest'anno sono ormai andati. Cerco semplicemente di pensare ad una gara dopo l'altra e di tornare a godermele.  Certo che negli ultimi due fine settimana di gara ho vissuto esperienze che mi hanno fatto pensare che sia tutto contro di me".  

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