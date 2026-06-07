Antonelli: "La mia macchina era una bestia! Mi è venuto tutto naturale"

"È stato un weekend incredibile. Avevo un passo da favola, la mia macchina oggi era una bestia! Mi è venuto tutto naturale, una sensazione di totale fiducia. Complimenti al mio team per come ha ribaltato la macchina tra le giornate di venerdì e sabato. Certo, non dimentico che la stagione è ancora lunga. L'obiettivo è rimanere a questo livello ed alzare ancora l'asticella. Mi hanno dato - ci hanno dato - una macchina incredibile ed è un grande momento quello che sto vivendo. Alla ripartenza ero leggermente preoccupato. Io avrei preferito non ripartire ma quando ci hanno comunicato la decisione del nuovo via ho raccolto in fretta i pensieri e ho recuperato la concentrazione. Non è stato facile perché stavo correndo bene e continuavo a spingere per mantenere la concentrazione. Ero nella mia zona di comfort, avevo davvero la macchina in mano. Poi quando al secondo semaforo ho preso il comando alla prima curva ho capito che ormai era fatta e devo dire che negli ultimi giri mi sono divertito molto. Oggi è stato uno dei giorni nei quali mi sono sentito meglio in assoluto dentro una macchina da corsa. Bello vincere con il numero dodici (quello di Senna, ndr) in questo posto. Chi mi può fermare? Oggi a Monaco solo me stesso ma adesso andiamo a Barcellona e lì si riparte da zero: serve rifocalizzarsi e metterci tanta grinta. Prima però dobbiamo festeggiare".