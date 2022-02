Rossi: "Pronti per il debutto del team VR46 in MotoGP, corono un sogno"

Per la prima volte da oltre un ventennio, la MotoGP partirà senza Valentino Rossi in pista, ma il suo nome sarà comunque in griglia. Grazie alla sua squadra, il team VR46, che farà ufficialmente il debutto in gara in Qatar con il fratellino Luca Marini, Marco Bezzecchi e le Desmosedici della Ducati. "E' una stagione importantissima, perché facciamo l'esordio in MotoGP ed è il coronamento di un sogno. E poi ci sono tanti piloti da seguire, siamo quasi pronti per iniziare", ha detto lo stesso Rossi.