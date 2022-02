Vale Rossi, primo test a quattro ruote verso la nuova stagione

Valentino Rossi è sceso in pista a Magny-Cours per una giornata di prove in vista del via della sua stagione a quattro ruote. Il pesarese, chiusa la sua carriera in MotoGP, ha provato l'Audi R8 LMS del team WRT, che userà nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe di endurance. Il primo test ufficiale è in programma il 7 e l'8 di marzo al Paul Ricard, mentre l'esordio in gara è fissata a Imola nel weekend del 3 aprile.