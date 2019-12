Rossi e l'esperienza sulla Mercedes: "Mi sono sentito per un giorno un pilota di Formula 1"

IL RACCONTO

"Ero già un grande fan di Lewis, ma ora anche di più". Valentino Rossi è entusiasta dello scambio di ruoli con Lewis Hamilton lunedì scorso sul circuito di Valencia. "Abbiamo trascorso una giornata fantastica, in cui le due classi top dei motori non solo si sono incontrate ma hanno lavorato insieme - ha detto il 'Dottore' - Provare il W08 è stata un'opportunità spettacolare per me. Ho già provato un'auto di F1, ma da allora molto è cambiato. Sinceramente, sono rimasto colpito dall'auto e dalla sua guidabilità, oltre che dal team Mercedes-AMG Petronas Motorsport, con cui è stato fantastico lavorare. Sono stati molto accoglienti e mi hanno reso facile familiarizzare con la macchina". Rossi-Hamilton: le foto sul circuito di Valencia

















Il Dottore su Mercedes e Lewis sulla M1























"È stato un grande piacere - ha proseguito Valentino Rossi - Mi sono sentito un vero pilota di Formula 1 per un giorno. Non volevo che la giornata finisse! Ho anche guidato la YZR-M1 in pista con Lewis. È stato un momento di orgoglio per il team di condividere la nostra passione con lui. Mi è davvero piaciuto condividere questa esperienza con lui e penso che anche lui si sia divertito molto, Spero sinceramente che in futuro avremo molte più esperienze come questa".