Rossi: "Dispiaciuto per il 4° posto, ma che lotta con Dovizioso"

MOTOGP SEPANG

Valentino Rossi è tornato a lottare. A Sepang ha sfiorato il podio dopo un bel duello con Dovizioso: "Mi dispiace non aver fatto terzo, ma purtroppo con Dovi non ce l'ho fatta. Però mi sono divertito". Dal pilota Yamaha si sono visti progressi interessanti: "Sono partito abbastanza bene, ma già alla prima curva ho fatto fatica e perso tempo. Però nei primi giri andavo molto forte, ho fatto il record della pista ed è una bella soddisfazione. Se fossi riuscito a restare con Marquez dopo il primo giro forse sarei salito sul podio".

"Con Dovi è stata una bella lotta, io più veloce nel misto lui in rettilineo. Speravo andasse più lui in difficoltà con le gomme e invece ci sono andato io. Ma sono contento perché ho guidato bene, ho imparato un po' di cose per sfruttare al meglio il potenziale della moto".

Infine in ottica futura, Valentino conclude: "La Yamaha sta lavorando, nel 2019 è iniziato un nuovo corso. Ora le moto vanno forte, soprattutto con le gomme nuove in qualifica. Aspettiamo la moto nuova e il motore nuovo, sperando di poter andare più forti in rettilineo dove perdiamo ancora tanto da Ducati e Honda".