Ritorno in Europa: Ducati, buona la prima ma non buonissima

Due vittorie nello spazio di ventiquattro ore non bastano ad allargare completamente il sorriso in casa Ducati. Certo, come molti avevano previsto, l'approdo del Mondiale in Europa dopo l'avvio di stagione overseas ha in qualche modo segnato una discontinuità rispetto al predominio Aprilia di Buriram, Goiania e Austin ma la Casa di Noale - con la metà della moto rispetto a Borgo Panigale - pur pagando dazio (24 punti contro 37 nell'arco del weekend) ha comodamente conservato la leadership nella classifica Costruttori (125 a 106), mentre in quella Piloti Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno in buona sostanza allungato sui più immediati inseguitori, con la sola ma non decisiva eccezione di Fabio Di Giannantonio (21 punti nel weekend contro i 20 di Bezzecchi e i 13 di Martin).