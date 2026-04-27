Non solo "bussate": in sala Var il codice segreto era il "Gioca Jouer"

In pratica, al centro di Lissone i condizionamenti arrivavano direttamente dall'interno, quando invece i varisti avrebbero dovuto essere tenuti al riparo da ogni ingerenza esterna, che secondo gli investigatori, adesso sarebbero sfociata in frode sportiva. "Le "bussate" in sala Var? Nell'ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva - ha detto all'Agi Daniele Minelli, ex arbitro ritiratosi in estate perché deluso dall'ambiente - . Da quando a Rocchi e i suoi vice non si sono più presentati a Lissone perché la federazione ha imposto la presenza della procura federale all'interno della sala Var dopo la denuncia di Rocca, gli errori degli arbitri si sono moltiplicati in modo devastante".