Marquez in pole a Jerez, prima fila per Zarco e Di Giannantonio

Pole position sulla pista umida di Jerez per Marc Marquez con il tempo di un minuto, 48 secondi e 87 millesimi. Per lo spagnolo di tratta della setatntacinquesima della sua immensa carriera. Dalla prima fila della Sprint Race e del Gran Premio di Spagna scatta con il Cannibale un sorprendente Johann Zarco (Honda LCR, +0.140) molto a suo agio in condizioni di precario equilibrio e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Marquez e Zarco fanno però in questa occasione un mestiere diverso. Di Giannantonio incassa infatti un ritardo di un secondo e 10 millesimi dalla pole. Seconda fila per il leader del Mondiale Marco Bezzecchi con la migliore delle Aprilia. Al suo fianco Alex Marquez (Ducati Gresini), vincitore un anno fa Jerez ma scivolato a metà qualifica a Jerez e Pedro Acosta con la KTM fatctory. Alle loro spalle Jorge Martin con l'altra Aprilia factory (a terra a fine sessione), Enea Bastianini con la KTM Tech 3 (una caduta anche per lui) e Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse. Quarta fila per Francesco Bagnaia con la Ducati Lenovo, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)