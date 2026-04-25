GP SPAGNA MOTOGP

Marquez: "Non potevo cadere... in un posto migliore". Bagnaia: "Finalmente un po' di fortuna"

Nelle dichiarazioni dell'immediato dopogara i due piloti delle Rosse chiamano in causa la buona sorte

di Stefano Gatti
25 Apr 2026 - 16:19
© Getty Images

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MARC MARQUEZ

"Mai successo prima di vincere in questo modo. Devo ammettere di essere caduto... nel posto migliore. Stavo già pensando di tornare ai box a cambiare moto ma mio fratello Alex - sbagliando - è rimasto fuori e io l'ho seguito... Diciamo che oggi ho ricevuto un aiuto dal cielo. Lucidità poca in quel momento da parte mia, mi ha dato una mano... San Marc! Sapevo che la mia unica chance a quel punto era rientrare subito a prendere la moto da bagnato. Ho visto che la moto non si era spenta, ma il manubrio era un po' storto. In poche frazioni di secondo ho deciso di lasciare passare tutto il gruppo e poi ho attraversato. Era una causa di forza maggiore, perché la moto non era in ordine ed era pericoloso fare tutto un altro giro senza mettere a rischio tutti gli altri. Una volta tornato in gara ho dato tutto per tornare in testa. Ad un certo punto ero terzo, poi secondo, poi senza fare nulla in testa dopo la caduta di Binder". 

FRANCESCO BAGNAIA

"Ogni tanto serve un po' di... fortuna. All'inizio non avevo ritmo. Appena ho visto la pioggia ho deciso di rientrare e mi sono detto: vada come vada. Forse sarebbe stato ancora meglio rientrare un giro prima. Quando ero dietro a Marc pioveva forte e la mia priorità era finire... Dovevo a tutti i costi portarla a casa. Risultato inimmaginabile dopo questi due giorni di prove difficilissimi. Ringrazio il mio team, l'azzardo ha pagato".

FRANCO MORBIDELLI

"Gara folle, sono successe cose pazzesche nel gruppo. Quando ha iniziato a piovere sono immediatamente rientrato ai box insieme a Bagnaia. Sto attraversando un momento difficile, quindi dedico questo risultato a tutti quello che soffrono e che pensano di essere in difetto. Ecco, voglio dire loro che non è così. Noi ci siamo, bisogna crederci sempre".

ALEX MARQUEZ

"Al di là di tutto abbiamo dimostrato di avere un bel passo e di aver recuperato un buon feeling, quindi niente di veramente compresso. Abbiamo imparato una lezione e ci sono tante aspetti positivi per domani. Nel Gran Premio molto dipenderà dalla partenza e dai primi giri ma su questa pista è difficile superare. Probabilmente bisognerà fare una gara ragionata". 

 

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