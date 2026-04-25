Marquez: "Non potevo cadere... in un posto migliore". Bagnaia: "Finalmente un po' di fortuna"

"Mai successo prima di vincere in questo modo. Devo ammettere di essere caduto... nel posto migliore. Stavo già pensando di tornare ai box a cambiare moto ma mio fratello Alex - sbagliando - è rimasto fuori e io l'ho seguito... Diciamo che oggi ho ricevuto un aiuto dal cielo. Lucidità poca in quel momento da parte mia, mi ha dato una mano... San Marc! Sapevo che la mia unica chance a quel punto era rientrare subito a prendere la moto da bagnato. Ho visto che la moto non si era spenta, ma il manubrio era un po' storto. In poche frazioni di secondo ho deciso di lasciare passare tutto il gruppo e poi ho attraversato. Era una causa di forza maggiore, perché la moto non era in ordine ed era pericoloso fare tutto un altro giro senza mettere a rischio tutti gli altri. Una volta tornato in gara ho dato tutto per tornare in testa. Ad un certo punto ero terzo, poi secondo, poi senza fare nulla in testa dopo la caduta di Binder".