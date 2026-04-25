Caos-pioggia a Jerez: Ducati fa doppietta con Marquez e Bagnaia

Sprint Race del Gran Premio di Spagna decisa a soli quattro giri dal cambio moto da un improvviso acquazzone a Jerez de la Frontera. Paga un prezzo carissimo Alex Marquez che sull'asciutto era in bagarre con il fratello maggiore Marc per la vittoria. Scattato dalla pole position, anche il Cannibale scivola alla curva tredici (l'ultima prima del traguardo) in vista dell'ingresso box ma riesce a rialzarsi ed a rientrare a cambiare moto prima di tutti, passando così nel giro di poche decine di secondi dalla coda del gruppo al prime posizioni, fino a superare per il primo posto il proprio compagno di squadra Francesco Bagnaia che sull'asciutto stava invece facendo una gara da retrovie. Pecco chiude così la doppietta delle Rosse. Polemiche a fine gara per la decisione del vincitore di rientrare ai box passando sull'erba (la corsia box si stacca dalala pista prima della curva tredici) ma la Direzione Gara ha deciso di convalidare l'orfine d'arrivo. Terzo gradino del podio per Franco Morbidelli con la Ducati VR46. Dietro a tre moto di Borgo Panigale la KTM factory di Brad Binder che precede Fabio Di Giannantonio con la seconda Desmosedici VR46. Sesto posto per Raul Fernandez con la migliore delle Aprilia, quella del cliente USA Trackhouse. Ko entrambe le RS-GP del team ufficiale: noie ai freni costringono subito al ritiro Jorge Martin, Marco Bezzecchi cade sull'asfalto bagnato, rimanendo per qualche secondo intrappolato sotto la sua stessa moto. Nonostante il passaggio a vuoto però Bezzecchi e Martin conservano la prima e la seconda posizione della classifica generale, separati tra loro da quattro soli punti.