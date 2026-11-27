Il quadriennio compreso tra il 2020 e il 2023 segna la fase più complessa della carriera a causa del grave infortunio all'omero destro rimediato a Jerez nel luglio 2020. Seguono quattro interventi chirurgici, lunghi stop e un solo acuto significativo nel 2021, prima della separazione consensuale dalla casa giapponese al termine del 2023. Nel 2024 approda in Ducati correndo per il team satellite Gresini, tornando alla vittoria e chiudendo la classifica generale al terzo posto. Promosso nella squadra ufficiale Ducati Lenovo nel 2025, vince undici gare e riconquista il titolo mondiale a distanza di sei anni dall'ultimo successo. Nel 2026 centra infine il decimo sigillo mondiale, l'ottavo nella top class, stabilendo il record assoluto per l'intervallo temporale più lungo tra il primo e l'ultimo campionato vinto nella storia della MotoGP.