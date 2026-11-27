© italyphotopress | 2010: primo titolo, in 125 con la Derbi
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Marc Marquez lascia ufficialmente le competizioni motociclistiche al termine della stagione 2026. L'annuncio del ritiro è arrivato nella mattinata di venerdì 27 novembre, poco prima dell'inizio delle prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana sul circuito Ricardo Tormo, ultima gara della sua carriera da pilota professionista. Fresco della conquista del decimo titolo iridato ottenuto a Portimao, il pilota spagnolo numero 93 chiude così un percorso agonistico durato diciannove stagioni nel Motomondiale. La sua decisione mette fine a un ciclo sportivo caratterizzato da dieci corone complessive e da numerosi primati di precocità e longevità.
L'esordio assoluto nel campionato del mondo risale al 2008 nella classe 125cc in sella a una KTM. Il primo titolo iridato arriva nel 2010 con la Derbi, stagione in cui conquista dieci vittorie e dodici pole position prima di passare alla categoria intermedia. In Moto2, con il team Suter, ottiene il secondo posto nel 2011 e si laurea campione del mondo nel 2012 grazie a nove successi stagionali. Nel 2013 debutta nella classe regina con il team ufficiale Honda Repsol, vincendo immediatamente il titolo al primo anno in MotoGP e bissando il successo nel 2014 con tredici gare vinte. Dopo il terzo posto del 2015, il pilota di Cervera apre un nuovo ciclo egemonico conquistando quattro campionati consecutivi tra il 2016 e il 2019. In quest'ultima annata tocca dodici vittorie e diciotto podi su diciannove appuntamenti disputati.
Il quadriennio compreso tra il 2020 e il 2023 segna la fase più complessa della carriera a causa del grave infortunio all'omero destro rimediato a Jerez nel luglio 2020. Seguono quattro interventi chirurgici, lunghi stop e un solo acuto significativo nel 2021, prima della separazione consensuale dalla casa giapponese al termine del 2023. Nel 2024 approda in Ducati correndo per il team satellite Gresini, tornando alla vittoria e chiudendo la classifica generale al terzo posto. Promosso nella squadra ufficiale Ducati Lenovo nel 2025, vince undici gare e riconquista il titolo mondiale a distanza di sei anni dall'ultimo successo. Nel 2026 centra infine il decimo sigillo mondiale, l'ottavo nella top class, stabilendo il record assoluto per l'intervallo temporale più lungo tra il primo e l'ultimo campionato vinto nella storia della MotoGP.
I dati statistici complessivi aggiornati alla vigilia dell'ultimo Gran Premio di Valencia sintetizzano l'impatto del pilota spagnolo nella storia del motociclismo:
Titoli mondiali vinti: 10 (1 in 125cc nel 2010, 1 in Moto2 nel 2012, 8 in MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 e 2026)
Gare disputate: 303 complessivamente nel Motomondiale (225 nella classe MotoGP)
Vittorie totali: 106 (80 nella classe regina, 16 in Moto2, 10 in 125cc)
Podi complessivi: 173 (134 in MotoGP, 25 in Moto2, 14 in 125cc)
Pole position: 106 (78 in MotoGP, 14 in Moto2, 14 in 125cc)
Giri veloci: 92
Punti iridati raccolti: 5.047