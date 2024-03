Rinnovo biennale: Bagnaia e Ducati insieme fino al 2026

© Getty Images

Il Motomondiale 2024 scatta nel fine settimana in Qatar ma Francesco Bagnaia e Ducati guardano già oltre e siglano un nuovo accordo biennale che era più o meno scontato e che porterà il due volte campione del mondo torinese della premier class e la Casa di Borgo Panigale a formare un binomio evidentemente affiatatissimo di lunga durata. Il nuovo contratto permette ad entrambe le parti di concentrarsi fin da subito su un programma a lungo termine, che ha però un riflesso immediato di fiducia e serenità reciproca, all'attacco di una nuova stagione che si preannuncia molto combattuta. Al suo sesto anno in MotoGP, il ventisettenne campione in carica (un titolpo anche in Moto2 sei anni fa) ha sempre corso per Ducati nella premier class, nel 2019 e nel 2020 con le Desmosedici del team satellite Pramac.