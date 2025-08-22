Bagnaia: "Sapevo che avrei fatto fatica, ma dobbiamo guardare al lato positivo"

© italyphotopress
© italyphotopress
Marc Marquez: "Sono contento di com’è andata oggi e ora puntiamo a un posto nelle prime due file". I commenti del venerdì di prove in Ungheria
© italyphotopress
© italyphotopress
La prima giornata di prove sul nuovo tracciato del Balaton Park non ha risolto i problemi di Francesco Bagnaia, che sarà costretto a giocarsi la pole partendo dal Q1. Nulla di nuovo, insomma, sotto il sole di una stagione davvero difficile per il ducatista. “Non è stata la giornata migliore che potessi affrontare. Dopo il test con la Panigale, sapevo che avrei fatto fatica qui, perché questo è un circuito che racchiude tutti i tipi di curva in cui abbiamo faticato quest’anno, ovvero quelle dove serve frenar tanto, entrare in piega con tanto freno applicato, e far girare la moto nell’ultima fase. Sapevamo che sarebbe stata dura e così è stato, ma dobbiamo guardare al lato positivo, visto che ho dimezzato il gap dal primo nell’arco della giornata. Domani avrò un turno in più per cercare di fare un ulteriore passo avanti”, ha detto Pecco. A Sky: "Marquez sta dimostrando che con la GP 25 si può star davanti e si può far bene, è l'unico, ma ci sta riuscendo. Io sono 8 mesi che ci provo magari domani è il giorno buono per trovare la via".
MARC MARQUEZ
“Il passo è buono, e come sempre le sensazioni con gomme usate sono migliori rispetto a quelle con gomme nuove. Domani cercheremo di fare ulteriori passi avanti, perché questa è una pista molto, molto diversa, dove altre moto riescono a girare strettissimo - e questo è molto importante. Noi abbiamo una moto completa, ma dobbiamo ancora lavorare su alcuni dettagli, soprattutto nei cambi di direzione nelle chicane. In ogni caso, sono contento di com’è andata oggi e ora puntiamo a un posto nelle prime due file, che sarà cruciale visto quanto è difficile sorpassare su questo tracciato”.
ALEX MARQUEZ
“Non sono del tutto soddisfatto, soprattutto sul passo e su qualche errore di troppo. Sul giro secco ci siamo, anche se non è un circuito che tira fuori il meglio delle mie caratteristiche. Marc e Fermin sono sicuramente i due piloti che hanno girato più comodi e sarà importante lavorare bene domani. Oggi abbiamo lavorato tanto con la gomma media e domani saremo più concentrati sulla morbida”.
FERMIN ALDEGUER
“Era importante entrare in Q2, ma dobbiamo essere contenti del lavoro e delle sensazioni di oggi. Non siamo riusciti a far quadrare un gran giro, ma è stato comunque un venerdì solido. Ho provato sia mescola media che morbida, non ho notato troppa differenza, anche se sono sicuro che la seconda sarà la scelta per la sprint e sul giro secco ha un gran potenziale”.
JORGE MARTIN
“Non pensavo che sarei stato così vicino a entrare in Q2. Sono contento della giornata in generale: non era la mia priorità entrare o meno in Q2, sto lavorando sul mio percorso e oggi sono abbastanza contento. Credo che abbiamo fatto un buon passo in avanti. Sul ritmo non penso fossimo così lontani, ma sul giro secco ancora non ho la fiducia necessaria per spingere al massimo. Sono soddisfatto del risultato, bisogna continuare a insistere e presto saremo lì a lottare”.
MARCO BEZZECCHI
“Non è stata sicuramente una delle nostre giornate migliori, abbiamo faticato un po’ su questa pista, soprattutto in frenata. Il time-attack è forse ancora il punto in cui soffriamo di più: quando non siamo del tutto a posto con il passo e con la gomma media, montare la soft non fa una grande differenza. Ora cercheremo di lavorare questa sera per sistemarci in vista di sabato”.
FABIO DI GIANNANTONIO
"Non sono contento della giornata di oggi. Nelle piste con tanto grip come Balaton facciamo fatica nel time attack, ma abbiamo un’ottima moto per fare rimonte e in termini di passo gara. Ero molto veloce dall’inizio della sessione come ritmo, ma al momento di fare il time attack, abbiamo migliorato solo di pochi decimi. Bisogna fare uno step in quest’area, ma il passo c’è. La pista è divertente, mi piace. È stretta, ma bella. È una buona cosa avere tracciati molto diversi tra loro nel calendario”.
FRANCO MORBIDELLI
"La pista è molto bella, molto tecnica, anche se lenta. Le due cadute di stamattina ci hanno mandato un po’ in difficoltà, ma poi siamo stati in grado di rimettere tutto in linea. Abbiamo fatto un buon lavoro sia con la gomma media che con la soft, così siamo passati alla Q2, che è la cosa più importante del venerdì. Sono contento del lavoro fatto dal team dopo le due cadute, per fortuna io sto bene. Sono soddisfatto della velocità che abbiamo avuto con la media usata ed è incoraggiante. Domani sarà importante ottenere le prime due file, perché così ci saranno le chance di fare una buona gara, e questo è l’obiettivo”.
Commenti (0)