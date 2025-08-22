Bagnaia: "Sapevo che avrei fatto fatica, ma dobbiamo guardare al lato positivo"

La prima giornata di prove sul nuovo tracciato del Balaton Park non ha risolto i problemi di Francesco Bagnaia, che sarà costretto a giocarsi la pole partendo dal Q1. Nulla di nuovo, insomma, sotto il sole di una stagione davvero difficile per il ducatista. “Non è stata la giornata migliore che potessi affrontare. Dopo il test con la Panigale, sapevo che avrei fatto fatica qui, perché questo è un circuito che racchiude tutti i tipi di curva in cui abbiamo faticato quest’anno, ovvero quelle dove serve frenar tanto, entrare in piega con tanto freno applicato, e far girare la moto nell’ultima fase. Sapevamo che sarebbe stata dura e così è stato, ma dobbiamo guardare al lato positivo, visto che ho dimezzato il gap dal primo nell’arco della giornata. Domani avrò un turno in più per cercare di fare un ulteriore passo avanti”, ha detto Pecco. A Sky: "Marquez sta dimostrando che con la GP 25 si può star davanti e si può far bene, è l'unico, ma ci sta riuscendo. Io sono 8 mesi che ci provo magari domani è il giorno buono per trovare la via".