MotoGp Ungheria: Acosta sigla il miglior tempo nelle pre-qualifiche, Bagnaia solo 14°

PRE-QUALIFICHE

I piloti della MotoGp iniziano a fare sul serio sul nuovo tracciato di Balaton Park, in un venerdì pomeriggio ungherese in cui è Pedro Acosta a realizzare il miglior tempo nelle pre-qualifiche (nonostante una caduta a fine sessione). Lo spagnolo della Ktm ferma infatti il cronometro sull’1’37”061 in quella che è di fatto l’ultima sessione di prove libere e accede così direttamente al Q2 di domani. Un buon time attack lo mette a segno anche Marc Marquez, secondo soltanto a +0”006 dal connazionale. Terzo tempo invece per il fratello Alex (+0”281), con Aldeguer (+0”314) e Bastianini (+0”354) a completare la Top 5 dei più veloci. Nei primi dieci che si qualificano al Q2 ci sono poi anche Morbidelli (+0”368), Mir (+0”385), Pol Espargaro (+0”483), Marini (+0”527) e Quartararo (+0”610). Le qualifiche del sabato inizieranno invece già nel Q1 per Francesco Bagnaia, soltanto 14° con +0”728 di ritardo: l’italiano della Ducati vive un venerdì da incubo, faticando moltissimo tre le strette curve della pista ungherese. Fuori dalle prime dieci posizioni delle pre-qualifiche restano pure le due Aprilia di Martin e Bezzecchi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, con Di Giannantonio in tredicesima piazza.