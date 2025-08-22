Logo SportMediaset
MotoGp Ungheria: Acosta sigla il miglior tempo nelle pre-qualifiche, Bagnaia solo 14°

Lo spagnolo della Ktm guida i dieci che accedono direttamente al Q2, davanti a Marc Marquez. Venerdì complicato per Pecco

22 Ago 2025 - 16:30
1 di 22
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

È Pedro Acosta a realizzare il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gp d’Ungheria, siglando un 1’37”061 sul nuovo circuito di Balaton Park. Il pilota della Ktm si assicura così un posto direttamente in Q2, seguito da Marc Marquez (+0”006) e Alex Marquez (+0”281). Francesco Bagnaia continua invece a faticare molto e chiude infatti soltanto quattordicesimo (+0”728), restando fuori dai primi dieci: dovrà quindi ripartire domani dal Q1, così come le Aprilia.

PRE-QUALIFICHE
I piloti della MotoGp iniziano a fare sul serio sul nuovo tracciato di Balaton Park, in un venerdì pomeriggio ungherese in cui è Pedro Acosta a realizzare il miglior tempo nelle pre-qualifiche (nonostante una caduta a fine sessione). Lo spagnolo della Ktm ferma infatti il cronometro sull’1’37”061 in quella che è di fatto l’ultima sessione di prove libere e accede così direttamente al Q2 di domani. Un buon time attack lo mette a segno anche Marc Marquez, secondo soltanto a +0”006 dal connazionale. Terzo tempo invece per il fratello Alex (+0”281), con Aldeguer (+0”314) e Bastianini (+0”354) a completare la Top 5 dei più veloci. Nei primi dieci che si qualificano al Q2 ci sono poi anche Morbidelli (+0”368), Mir (+0”385), Pol Espargaro (+0”483), Marini (+0”527) e Quartararo (+0”610). Le qualifiche del sabato inizieranno invece già nel Q1 per Francesco Bagnaia, soltanto 14° con +0”728 di ritardo: l’italiano della Ducati vive un venerdì da incubo, faticando moltissimo tre le strette curve della pista ungherese. Fuori dalle prime dieci posizioni delle pre-qualifiche restano pure le due Aprilia di Martin e Bezzecchi, rispettivamente undicesimo e dodicesimo, con Di Giannantonio in tredicesima piazza.

