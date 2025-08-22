Logo SportMediaset
MotoGP, GP Ungheria: Marc Marquez il più veloce nelle prime libere, Bagnaia 15°

Il leader del Mondiale precede Pol Espargaro, quarto Marini. Pecco solo quindicesimo

22 Ago 2025 - 12:25
Sempre Marc Marquez. Il leader del Mondiale MotoGP è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria, quattordicesimo appuntamento della stagione. Lo spagnolo della Ducati, con il tempo di 1'37"956, ha preceduto di 0"277 millesimi Pol Espargaro (Ktm Tech3), in pista in sostituzione dell'infortunato Maverick Vinales. Terzo crono, a 0"570, per Pedro Acosta (Ktm), quarto Luca Marini. Quindicesimo tempo per Francesco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale, con un ritardo di 1"383. La sessione è stata per lungo tempo interrotta per la ripulire la pista a causa della rottura e perdita di olio del motore delle Aprilia di Jorge Martin e Raul Fernandez.

motogp
marc marquez

