Red Bull, Verstappen incontenibile: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

QUI RED BULL

Perez chiude il venerdì davanti a tutti: "Mi sento a mio agio"

Grande Red Bull a Baku con Perez davanti a Verstappen dopo i due turni di liberi. Dominio assoluto per le Lattine volanti e Max gongola: "Sembriamo abbastanza forti come squadra e sono molto contento di questo". L'olandese, leader del Mondiale, ha continuato: "C'era abbastanza vento oggi, il che non è stato facile per nessuno di noi, ma ha sicuramente reso le cose più interessanti".

Ora l'obiettivo è la pole position: "Nelle FP1 la macchina sembrava abbastanza soddisfacente. Ero abbastanza a mio agio. Per le FP2 abbiamo apportato alcune modifiche per vedere se andava meglio, ma non credo sia andata così, quindi esamineremo la cosa in serata e vedremo quale direzione prendere per le qualifiche".

Migliora a vista d'occhio anche Sergio Perez: "Sono contento per oggi e penso che abbiamo sicuramente fatto dei buoni progressi. Abbiamo fatto un'ottima analisi dopo Monaco. Oggi mi sembrava di capire di più la macchina e di come avrei bisogno di guidarla. Penso che questo sia probabilmente il miglior venerdi' della stagione per me. È il venerdì il più completo in termini di dati e di come mi sento a mio agio con la macchina. Speriamo di poter fare un buon giro pulito nelle qualifiche di domani, che è quando conta. Ma lavoreremo ancora duro stasera per migliorare".