Quartararo Vs. Zarco: in Olanda ultima sfida prima della pausa estiva. Marquez "solo" arbritro del match iridato?

MOTOGP

La premier class affronta il suo nono appuntamento sullo storico tracciato olandese, teatro dell'ultimo successo di Valentino Rossi.

di

STEFANO GATTI

Come lui, nessuno: Dutch TT Assen, non Gran Premio d'Olanda! Sul circuito più ricco di tradizione e di suggestioni, il Motomondiale si appresta a vivere il nono appuntamento di un calendario da diciannove appuntamenti: una sorta di giro di boa, appunto. Anche perché il weekend di Assen consegnerà alla lunga pausa estiva i temi più interessanti di una caccia al titolo già ben indirizzata, con una possibile variante... impazzita!

Alla vigilia del TT, la corsa al titolo assomiglia ad una sfida tutta "orgoglio di Francia" tra Fabio Quartararo e Johann Zarco, separati in classifica da ventidue punti, a vantaggio del pilota del team Yamaha factory (131 A 109). Con la necessità - da parte di Jack Miller e Francesco Bagnaia - di fare risultato (e punti pesanti) per rilanciare la sfida Ducati, al momento affidata appunto alla Desmosedici Pramac di Zarco. Miller e Bagnaia occupano la terza e la quarta posizione della generale, a quota 100 e 99 rispettivamente. Sono questi i piloti in lizza per succedere a Joan Mir (peraltro quinto con 85 punti) nell'albo d'oro. A meno che... la variabile impazzita di cui sopra, appunto! Che ha un nome ed un cognome: Marc Marquez, ovviamente! Realistico, dopo il ritorno alla vittoria del "cannibale" al Sachsenring, pensare ad un ruolo di arbitro del campione della Honda nella corsa al titolo iridato ma... molto suggestivo pensare ad uno suo clamoroso riaggancio al vertice, in lizza per uno dei tre gradini del podio finale. Molto dipenderà da quanto il successo di domenica scorsa al GP di Germania sia stato legato alla predilezione - anzi, allo strapotere - di Marc per il Sachsenring (otto vittorie nelle ultime otto edizioni, "complice" la cancellazione del GP nel 2020!) e quanto invece il ritorno alla vittoria possa rivelarsi una tendenza vera e propria.

In tema di rilancio (ma con tutti i distingui del caso), Assen offre un'occasione "imperdibile" anche al disastroso Maverick Vinales del Sachsenring. Allo spagnolo di Yamaha piacerebbe chiudere la prima metà del Mondiale così come l'aveva iniziata lo scorso 28 marzo in Qatar: con una vittoria. Le premesse, anche solo a livello statistico, ci sono: Maverick ha infatti vinto, due anni fa, l'ultima edizione del TT.

Otto volte vincitore ad Assen nella premier class dal 2002 al 2017, Valentino Rossi ha oggettivamente possibilità di vittoria prossime allo zero sulla pista nella quale ha conquistato - quattro anni fa, appunto - la sua novantesima e più "recente" affermazione nella MotoGP. La speranza però è quella che l'aria... di casa aiuti il "Dottore" a mettere in pista - per la sua probabile esibizione d'addio ad Assen - un weekend più brillante di quelli recenti.