MotoGP, Quartararo: "Vincere il titolo sarà difficile, ma non ci penso"

IL RIVALE DI PECCO

Il francese della Yamaha cerca l'impresa a Valencia: "Darò il 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo". Meregalli: "Non perdiamo la speranza"

© Getty Images Fabio Quartararo ha una sola possibilità per riuscire a difendere il titolo della MotoGP: vincere a Valencia e sperare che Bagnaia non faccia meglio di 15° in gara. Un'impresa quasi impossibile da realizzare senza l'aiuto del fato e forse anche per questo il francese arriva in Spagna sereno. "In Malesia abbiamo fatto una buona gara. Mi sono divertito ed è stato bello tornare sul podio ancora. Vincere il campionato, però, sarà molto difficile. Naturalmente, darò il 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo pensando al titolo. E' il GP finale e voglio gustarmelo e chiudere con un buon risultato", le parole di Quartararo.

Vedi anche Motogp MotoGP, Bagnaia: "Sono sereno, Valencia pista favorevole a Ducati" In casa Yamaha le speranze di battere la Ducati non sono molte, ma il team director Massimo Meregalli non si dà ancora per vinto. "Sappiamo che vincere il titolo sarà difficile, ma non vogliamo perdere la speranza fino alla bandiera a scacchi. Il nostro spirito combattivo resta alto e daremo il nostro meglio", le sue parole.

