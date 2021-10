Quartararo: "Non ci credo, adesso festeggeremo sino a fine stagione"

Fabio Quartararo fatica a parlare subito dopo aver tagliato il traguardo di Misano che gli ha regalato il titolo della MotoGP. "Non ci credo, non riesco neanche a parlare. Magari fra un po' riuscirò a mettere due parole insieme. E' un sogno bellissimo, essere qui con la mia famiglia in questo momento. Adesso festeggeremo sino alla fine della stagione", ha detto il francese quasi in lacrime.