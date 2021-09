Qualifiche Misano: Uno-due Ducati, pole di Bagnaia davanti  Miller. Quartararo 3° ma a terra 

MOTOGP SAN MARINO PROVE UFFICIALI

È del pilota italiano della Ducati la pole position del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Mondiale.

di

STEFANO GATTI

Quattro Ducati nelle prime cinque posizioni delle qualifiche della MotoGP a Misano, dominate dalle Desmosedici ufficiali di Francesco Bagnaia e Jack Miller, separate tra loro da 249 millesimi. Il leader della classifica generale Fabio Quartararo chiude la prima fila con la Yamaha factory ed un ritardo di 302 millesimi da Bagnaia. Il Diablo, scivolato a terra nel finale, precede le Desmosedici Pramac di Martin e Zarco e la Honda HRC di Pol Espargarò. Ultima fila per Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.

Le ha provate tutte Quartararo per insidiare la pole position di Francesco Bagnaia, il suo primo inseguitore nella classifica generale e, per farlo, il Diablo ha finito per assaggiare l'asfalto del Marco Simoncelli World Circuit, di fatto dando via libera alla doppietta Ducati, completata da Jack Miller. Fabio salva però un posto sulla prima fila dello schieramento e possibilità praticamente intatte al via del GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Dalla seconda scatteranno le due Desmosedici Pramac degli arrembanti Martin e Zarco che in pratica completano... l'accerchiamento Ducati a Quartararo, mentre il sesto tempo è di Pol Espargarò che - in sella alla Honda HRC - chiude la second fila e precede il proprio capitano Marc Marquez, approdato alla fase decisiva delle qualifiche da secondo (davanti a lui Enea Bastianini, che scatterà dalla dodicesima casella) ma poi scivolato a terra, come gli era già capitato a metà mattina nel terzo turno di prove libere.

La terza fila allinea, dopo Marquez, la migliore delle Aprilia (quella di Aleix Espargarò, anche per il catalano una caduta) e la Szuuki di Alex Rins. Dalla quarta prenderanno invece il via Maverick Vinales, il cui weekend ha però imboccato una china discendeNte dopo il miglior tempo nelle FP1, la Suzuki di un deluso Joan Mir (anche il campione del mondo un po' in ribasso dopo le ottime premesse dei turni non ufficiali) ed il già citato Bastianini.

E se la Yamaha è da prima fila con Quartararo, per gli altri piloti della Casa di Iwata le prospettive in vista del GP non sono particolamente rosee: sedicesimo tempo e sesta fila per Franco Morbidelli (insieme a Brad Binder - caduto - e Stefan Bradl), 23esimo e 24esimo tempo per la nuova coppia Petronas formata da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: vale a dire ottava ed ultima fila, insieme a Danilo Petrucci (autore del 22esimo tempo). Per uno socnsolato Rossi anche la seconda scivolata della giornata, dopo quella delle FP3: come il suo ex grande rivale Marc Marquez...