Qualifiche GP San Marino, Miller: "Condizioni difficili e risultato super". Bagnaia: "Obiettivo raggiunto"

MOTOGP SAN MARINO

Soddisfazione nelle parole dei piloti del team Ducati che portano a casa un risultato ottimo in vista della gara

Misano, è spettacolo Ducati



















A Misano è spettacolo Ducati, con tre Desmosedici che partiranno davanti a tutti nel GP di San Marino. A conquistare la pole è stato un super Jack Miller, che si è detto entusiasta del risultato ottenuto nonostante le condizioni di pista complicate: "Abbiamo ottenuto il massimo mettendo tutto nell'ultimo giro e siamo riusciti a conquistare un risultato ottimo. Condizioni difficili perché sembrava tutta bagnata e poi in pista ero tutto diverso. Ho cambiato le gomme, la pioggia è diminuita e ho spinto tanto".

"Molto bene, sono soddisfatto e nulla di più, la moto va bene e abbiamo avuto un passo ottimo. Abbiamo preso tanti rischi perché la pioggia non era costante e dovevo guidare a sensazione. Per domani spero in una gara completamente asciutta o completamente bagnata, le condizioni a metà non mi piacciono. Domani possiamo fare un grande risultato, ci sono tante gare e tanti punti quindi faremo del nostro meglio" ha spiegato l'australiano.

Secondo tempo in qualifica, ma retrocesso al quinto posto in griglia per la penalità comminatagli per aver guidato in modo pericoloso in FP1, Francesco Bagnaia esulta per l'obiettivo raggiunto: "È stata davvero dura, le condizioni non erano chiare ed ero partito con le gomme bagnate. Però la pista si è pulita subito, all'ultimo giro ho dato tutto. Mi sono lanciato alla 11 senza sapere se il cordolo fosse asciutto o bagnato e la moto ha fatto qualche verso strano, ma siamo riusciti a conquistare il secondo posto e la seconda fila con la quinta casella in griglia. Non è male per noi, possiamo essere davvero contenti oggi. Non è come partire secondi, ma abbiamo fatto quello che potevamo. Espargarò e Quartararo partiranno più indietro, quindi non è male per noi. Meglio partire davanti, ma sarà difficile perché se le condizioni domani sono come quelle di oggi si rimescola tutto perché non sai se devi fare o meno il flag to flag. Noi comunque col bagnato siamo andati forte, speriamo di poter utilizzare tutte le carte che possiamo giocarci in gara".

A ereditare la seconda casella in griglia di partenza da Bagnaia è Enea Bastianini: "All'inizio era davvero difficile, l'asfalto è scuro e non si capisce se è bagnato o asciutto. Ho preso più jolly, ho spinto come se fosse asciutto e potevo fare di certo meglio. La prima fila va benissimo, non era facile. All'ultimo giro ho fatto finta di niente, ho osato nelle frenate e tutti abbiamo dato qualcosa in più. Domani sarà difficile già a partire dalla scelta delle gomme, un grande punto interrogativo. In ogni caso siamo stati veloci, dobbiamo fare la nostra gara e ottenere il massimo".