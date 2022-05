Qualifiche GP Italia, Bastianini: "Potevo fare meglio, sarà importante partire bene"

Poteva andare meglio, doveva andare meglio. Questo, in sintesi, è il pensiero di Enea Bastianini sulla sessione di qualifiche del GP d'Italia al Mugello che lo hanno visto chiudere col 10° tempo e con la quarta fila nella gara di casa. Il pilota del team Gresini, infatti, ha qualcosa da recriminare sul pomeriggio in pista: "Qualcuno ha cercato di infastidirmi, io ho staccato un po' troppo forte, sono andato fuori e per cercare di rientrare in pista mi si è chiusa la moto. Peccato perché per due decimi sarei stato in seconda fila. La partenza sarà sicuramente un punto cruciale e poi in gara si vedrà".

