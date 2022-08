Qualifiche GP Austria, Bastianini: "Pronto per la gara". Bagnaia: "Prendiamo la giusta direzione"

MOTOGP AUSTRIA

Il pilota del team Gresini è entusiasta della prima pole in carriera nella classe regina, il ducatista factory è ottimista

Spielberg, una pole bestiale















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Austria sorride alla Ducati, con una fantastica tripletta in prima fila in vista del GP che andrà in scena domenica sul tracciato del Red Bull Ring. A conquista la pole position, la prima in carriera in MotoGP, è Enea Bastianini: "Sono molto contento per questa prima pole in MotoGP, non mi capitava di essere in pole dalla Moto3. Ha un valore aggiunto, abbiamo fatto uno step avanti e ci siamo avvicinati tanto. La qualifica è stata bella anche se il giro non è stato perfetto, comincio a esprimermi al meglio ma ancora c’è tanto lavoro da fare".

"Oggi siamo stati competitivi e sapevo di poter fare qualcosa in più. Siamo pronti per domani per la gara. Sono sereno e lavoro molto bene nel box, questo permette di avere già metà dell’opera fatta” ha detto il pilota del team Gresini.

Prima fila anche per Francesco Bagnaia, che partirà secondo: "Grande lavoro da parte dei meccanici che mi hanno rimesso in sesto la moto, sono andato veramente forte. Tutto si è complicato con la prima gomma, non avevo grip e ho buttato i primi giri. Gran risultato, sono molto contento perché alla fine il weekend sta andando in una direzione positiva dopo un momento di difficoltà. L'importante oggi era fare un passo avanti, ora possiamo dire di avere il giusto ritmo e la velocità per lottare per la vittoria. Avere tutte queste Ducati dvanti non significa che mi faranno vincere, Enea va forte e Quartararo è molto veloce. Miller? L'anno scorso mi ha aiutato tanto facendomi fare dei risultati positivi, da lui mi aspetto una carezza e siamo molto amici. Parliamo tanto e vogliamo entrambi essere davanti”.

A completare la prima fila a Zeltweg c'è Jack Miller in sella all'altra Ducati ufficiale: "Sono molto soddisfatto della prima fila, abbiamo spinto forte in tutte le sessioni e avevo il passo giusto. Potevamo lottare per la pole, ma con la seconda gomma ho commesso troppi errori e ho pagato col tempo. Una posizione di partenza importante per domani, perché con la nuova chicane ci sarà un po’ di caos all’inizio. Spero di poter tradurre questa partenza in un risultato importante. Possiamo fare un bel lavoro, partire dalla prima fila era cruciale e il primo giro sarà duro".