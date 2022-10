Qualifiche Buriram, Bezzecchi: "Pole incredibile, siamo veloci"

motogp thailandia

Qualifiche dolci per Marco Bezzecchi che conquista la prima pole in carriera in MotoGP

Buriram storica per Bezzecchi







































































© ufficio-stampa 1 di 37 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un super Marco Bezzecchi firma le qualifiche del GP della Thailandia agguantando la prima pole in carriera in MotoGP. Per il pilota del team Mooney VR46 una prestazione incredibile che lo ha portato davanti alle altre due Ducati di Martìn e Bagnaia, ma non si era accorto di aver fatto il miglior tempo: "Sinceramente non avevo capito di essere in pole, ma ho fatto un giro incredibile. Stavo quasi andando ai box, non mi sono reso conto di nulla".

Per il pilota romagnolo è tempo di ringraziamenti, ma anche quello di porsi degli obiettivi importanti in vista della gara di domenica: "È un risultato incredibile, frutto del lavoro col team e con i miei tecnici. Anche Valentino Rossi mi ha dato dei consigli sullo stile di guida, sono davvero molto contento per questa pole. Ho uno stile che visto da fuori sembra sporco, ma non è così. Se guidi duro con questa moto non rende, oggi sono stato molto più pulito perché qui serve essere dolci e tenere la gomma attaccata a terra. Se non guidi tranquillo non freni mai, ci ho lavorato tanto e abbiamo fatto uno step importante in avanti. Sul passo non mi posso lamentare, possiamo davvero fare bene qui".

MARTIN: "MIGLIORARE NEI DETTAGLI" - Secondo posto in griglia di partenza per la Ducati Pramac di Jorge Martìn: "È stata una qualifica bellissima, Bezzecchi ha fatto un grande giro perché io ho fatto uno dei miei al massimo. Dobbiamo decidere ancora per la gomma, ma sono davvero contento perché siamo competitivi e sono sicuro di poter lottare per la vittoria. Bisogna studiare e migliorare qualche dettaglio per poter stare davanti. ".

BAGNAIA: "SPINGERE FINO ALLA FINE" - Prima fila anche per Francesco Bagnaia, che si deve arrendere alla potenza di Bezzecchi, ma che sorride guardando al risultato in vista della gara: "Con la prima gomma non riuscivo a spingere, scivolavo tanto. Può capitare, magari ho sbagliato qualcosa nell'out lap. Il secondo giro è andato meglio, dovevo stare attento perché mi serviva il tempo, col tempo che ho preso pensavo di avere fatto bene. Ma Bezzecchi e Martìn sono stati super, Marco si merita questa pole e sono davvero felice per lui. Sono molto contento per il passo, siamo andati bene. Essere in prima fila è l'obiettivo principale e per domani siamo in una buona posizione. Il tempo delle FP4 mi soddisfa, mi fa capire che abbiamo margine per domani. Ieri in FP2 abbiamo fatto dei passi avanti, nelle libere 3 però mi sono sentito strano e avevo un traffico incredibile davanti. Non ho fatto il giro ed è stato un casino, ma fortunatamente il tempo di ieri mi ha aiutato tanto. Domani parto, spingo e non mollo per arrivare fino alla fine perché Quartararo ha un ritmo molto forte ed è competitivo come le Ducati".

ESPARGARO: "DARE IL MASSIMO" - Delusione per l'Aprila di Aleix Espargarò, costretto alla rimonta dalla tredicesima casella in griglia: "Non sto guidando male, mi trovo bene in moto ma non è sufficiente. Sono sempre al limite, non so come andare più forte perché ho tanto spin e non riesco a essere competitivo come vorrei. La staccata non ci aiuta, arriviamo sempre lunghi perché non riusciamo a rallentare bene. È stato così tutta la stagione, ma qui lo stiamo avvertendo tanto perché il grip è davvero basso. Per il titolo non posso difendermi, devo attaccare perché sono davvero lontano da Pecco e Fabio. Darò il massimo per prendere il massimo bottino. Qui non si sa mai, ma qui siamo poco competitivi"