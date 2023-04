Prove di MotoGP per Razgatlioglu: test con la M1 a Jerez

verso il 2024

Il turco guiderà per due giorni la moto di Quartararo e Morbidelli in vista di un suo passaggio nella classe regina: "Non vedo l'ora"

Toprak Razgatlioglu è sempre più vicino a passare in MotoGP. L'ex campione della Superbike, infatti, da tempo ha aperto alla classe regina del Motomondiale, anche se ancora non è chiaro con che moto. Di sicuro la Yamaha non vuole farselo scappare e per evitare che il turco cambi marca, ha deciso di organizzare una prova con la YZR-M1 in occasione dei test in programma a Jerez lunedì e martedì a fianco del collaudatore ufficiale Cal Crutchlow. Si tratta della seconda uscita sulla moto di Quartararo e Morbidelli dopo quello nel giugno dello scorso anno ad Aragon.

"Non vedo l'ora di provare la MotoGP YZR-M1 a Jerez, una pista che mi piace molto. L'ultimo test ad Aragon è stato limitato dalle condizioni meteorologiche, ma a Jerez sembra che avremo condizioni migliori e più tempo in pista. Avrò l'opportunità di capire meglio le esigenze della guida di una moto ufficiale di MotoGP. Grazie alla Yamaha per avermi dato questa opportunità", ha detto Razgatlioglu.

Al momento, però, non sarà facile per Yamaha trovargli una sistemazione, visto che in MotoGP è rimasta solo la squadra ufficiale, sempre che il team VR46 non decida di lasciare la Ducati a partire dal 2024. Ad oggi, con Fabio Quartararo già sotto contratto, a rischiare il posto è Franco Morbidelli, che va a scadenza proprio a fine stagione.

Intanto, il manager di Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, spera di convincere Razgatlioglu e restare fedele alla squadra di Iwata. "È un piacere per noi poter dare a Toprak un'altra opportunità di guidare la YZR-M1. Non ho potuto essere presente al suo precedente test, ma questa volta sarò a Jerez per seguirlo e partirò direttamente da lì per il Gran Premio delle Americhe ad Austin il prossimo fine settimana. Toprak è un pilota di straordinario talento e sono molto curioso di vedere la sua velocità sulla nostra MotoGP ufficiale. Avrà l'opportunità di correre al fianco di Cal, che sarà presente per i test di sviluppo della nostra YZR-M1 2023", ha detto.