Alla curva del Correntaio il ritrovo dei tifosi della Rossa per il GP d'Italia dell'11 giugno

© Getty Images Torna alla curva Correntaio dell'autodromo del Mugello di Scarperia la tribuna Ducati, che ospiteà i tifosi della Rossa di Borgo Panigale in occasione del Gran premio d'Italia del Motomondiale in programma l'11 giugno prossimo. La tribuna, punto strategico per avere una visuale fra le migliori sulla pista, sarà dedicata ai soli ducatisti ai quali sarà offerta una serie di esclusive, agevolazioni e benefit come il parcheggio moto e il guardaroba riservati, e il kit del tifoso composto da t-shirt, cappellino e gadget, con cui realizzare la coreografia durante il giro di riscaldamento prima del via della gara sprint del sabato e di quella classica della domenica.

Durante il weekend è previsto anche un saluto agli appassionati presenti in tribuna da parte dei piloti ufficiali Ducati, il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Oltre al Mugello, le tribune Ducati saranno organizzate anche in occasione dei gran premi delle Americhe, di Spagna, di Francia, di Germania, di Olanda, del Giappone e, infine, del GP di Valencia, dove si disputerà l'ultimo appuntamento della stagione. Si potranno trovare tutte le informazioni sul sito Ducati.com.

© Getty Images