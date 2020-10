Promozione "mondiale" per Lorenzo Savadori: esordio in MotoGP con Aprilia nel GP d'Europa

MOTOGP

di

STEFANO GATTI

Lorenzo Savadori farà il suo debutto nella MotoGP in sella alla Aprilia RS-GP nel Gran Premio d’Europa, in programma a Valencia il prossimo 8 novembre, prendendo il posto del britannico Bradley Smith. L'esperienza del 27enne pilota di Cesena nell’Aprilia Racing Team Gresini proseguirà negli ultimi due appuntamenti del Mondiale: il GP della Comunitat Valenciana del 15 novembre (sempre sul circuito Ricardo Tormo) ed il GP del Portogallo a Portimao domenica 22 novembre.

Fresco campione italiano Superbike, Savadori ha esercitato un dominio pressochè assoluto nella massima categoria del CIV 2020: sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate in sella alla sua Aprilia RSV4 del team Nuova M2 Racing. Una performance straordinariache, unita al suo impegno di tester MotoGP portato avanti dall’inizio dell’anno, lo ha condotto alla chiamata della Casa veneta per l'esordio sul palcoscenico più prestigioso: quello della MotoGP, appunto. Che Lorenzo ha così commentato:

“Dire che sono felice è poco e voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all’appuntamento, grazie sia al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP, sia alla stagione appena conclusa nel CIV, un campionato molto 'challenging', che mi ha obbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in sella alla RS-GP e farmi trovare pronto e concentrato per la prima sessione di prove”.

Nella doubleheader di Valencia e poi nel gran finale in Algarve, Savadori affiancherà Aleix Espargarò (attualmente diciottesimo della classifica generale) prendendo come detto il posto di Smith che aveva preso a sua volta preso il posto di Andrea Iannone sin dall'inizio di questa stagione anomala e che chiude la sue esperienza in Aprilia con l'attuale venunsima piazza in campionato. Congedato così dall'AD Aprilia Racing Massimo Rivola:

“Prima di tutto voglio ringraziare Bradley per l’impegno prestato in questa stagione, ha tenuto sulle sue spalle con grande dignità e con buone prove il ruolo inatteso di titolare e il suo apporto è stato prezioso. Ora aspettiamo con emozione l’esordio di Lorenzo, questa promozione è certamente un riconoscimento della grande stagione che ha disputato, come pilota del CIV, dominando la Superbike. Ma è anche uno step di crescita per un pilota che sarà tester della nostra RS-GP anche nel 2021. Condurre il nostro giovanissimo progetto anche in gara sarà certamente un passo avanti per Lorenzo e quindi per tutta Aprilia Racing”.

Campione Italiano ed Europeo 125 GP con Aprilia nel 2008, Nella stessa stagione Savadori debutta nel Mondiale 125 con tre wild card. Nel 2007 è vicecampione nella serie formativa Red Bull Rookies Cup e nel 2009 disputa il Mondiale 125. Nel 2011 esordisce nella Superstock 1000 dove nel 2014 si laurea vicecampione. Nel 2015 porta al debutto la nuova Aprilia RSV4 RF nella Superstock; quattro vittorie, sette podi e tre pole position gli permettono di vincere il Campionato Superstock 1000, regalando ad Aprilia il titolo Costruttori. Gli anni 2016, 2017 e 2018 vedono Lorenzo impegnato nel Mondiale SBK sempre su Aprilia RSV4. Nel 2019 è vicecampione Superbike nel Campionato Italiano Velocità. Quest'anno Lorenzo è diventatato collaudatore Aprilia MotoGP, dominando nel contempo il CIV Superbike in sella all'Aprilia RSV4 1100 Factory.