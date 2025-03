Pirelli sbarca anche in MotoGP: sarà fornitore unico a partire dal 2027

Dopo Superbike, Moto3 e Moto2, senza dimenticare la F1, Pirelli sbarca finalmente anche in MotoGP. Lo farà a partire dal 2027 come fornitore unico di pneumatici di tutta la griglia (compresa quella della MotoE), prendendo il posto di Michelin, che continuerà a "gommare" i team della classe regina anche nella prossima stagione. Dorna e Fim hanno ufficializzato l'accordo con il costruttore italiano della durata di cinque anni, fino al 2031 compreso. Il cambiamento di gommista arriverà in concomitanza con il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore proprio dal 2027.